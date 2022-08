Héctor Sandarti y su familia sufren dolorosa pérdida: "Ya descansa en paz" El conductor compartió la triste noticia a través de sus redes sociales con un conmovedor mensaje de despedida. "Vuela alto, querido". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de la segunda entrega de La casa de los famosos, su presentador, Héctor Sandarti, no se ha tomado del todo vacaciones, él sigue trabajando, concretamente, con sus conferencias motivadoras con las que espera cambiar vidas y compartir sus experiencias. En medio de esta nueva y emocionante etapa, el conductor guatemalteco ha dado a conocer una triste noticia que afecta a su familia. Lo hacía a través de sus redes con un mensaje muy sentido ante la partida de su ser querido, con el que ha conmovido a sus seguidores. Héctor Sandarti Héctor Sandarti | Credit: IG/Héctor Sandarti "Mi querido suegro Don Enrique Segura, hoy ya descansa en paz. Hombre de una personalidad imponente y atractiva, que siempre supo vivir a su manera. Hoy ya puede correr libremente como siempre lo deseó. Vuele alto querido suegro, su legado permanecerá por siempre", escribió emocionado tras la marcha del padre de su mujer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Su esposa, Paulina Segura, también tuvo unas sentidas y bonitas palabras para su progenitor. "¡Por fin a correr y ser libre! El mejor padre", expresó. Héctor Sandarti Padre de Paulina Segurán, esposa de Héctor Sandarti | Credit: IG/Paulina Segurán El papá de Paulina, quien tenía 82 años, fue protagonista de tiernas publicaciones de la esposa de Héctor en Instagram donde se muestra la unión familiar y el gran amor hacia su progenitor. A pesar de sus condiciones de salud, estuvo acompañado y amado por todos sus seres queridos en los momento más complicados. Un amor que seguirá eternamente vivo. Descanse en Paz.

