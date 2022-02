Héctor Sandarti revela que estuvo a punto de suicidarse Las experiencias personales de Héctor Sandarti le ocasionaron una serie de conflictos personales que lo llevaron a considerar quitarse la vida y relató su experiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, ahora Héctor Sandarti goza de un prestigio profesional, durante su juventud atravesó por una serie de crisis personales a causa de su insatisfacción personal. Así, la adolescencia representó un reto porque su actitud rebelde le ocasionó muchos problemas que pusieron en riesgo su educación, debido a que tenía una beca escolar que debía conservar porque su madre se había quedado viuda y debía mantenerlo, junto a sus hermanas mayores, Claudia y Ángela María. "Mi personalidad no me ayudaba, quería ser todos menos yo", relató Sandarti en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Un día mandan llamar a mi mamá y el director, enfrente de mí, le dice 'Héctor este año no lo gana, su nivel académico es bajísimo; hay que hacer algo extraordinario porque si no saca tal calificación puede perder la beca o hasta lo podemos expulsar'. Entonces, fue la primera vez que vi a mi madre llorando por mi culpa, rogando al directo que me diera otra oportunidad. Cuando vi ese cuadro, me dije 'no puedo permitir que esto vuelva a suceder'". Ante su situación de inconformidad tomó consciencia porque había decidido que lo mejor que podía hacer era quitarse la vida. "Regresamos a la casa los dos en silencio, le hice una carta a mi mamá pidiéndole perdón por ser yo: 'te pido perdón por el hijo que tuviste'. Una carta fuertísima, donde le enumeraba todas las cosas en la que yo era malo, soy mal estudiante, soy tímido, no tengo amigos", narró. Héctor Sandarti Héctor Sandarti, conductor de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Recuerdo que en la carta ponía 'creo que la única opción que tiene alguien como yo sería acabar con su vida' y se la di. Ese tema me dio un giro a nivel personal", agregó con lágrimas en los ojos. "[Pensé] tengo de dos: o cambio y me convierto en otra persona o termino la historia de este güey, o sea, me mato". Héctor Sandarti aclaró que desechó la idea de suicidarse y prefirió cambiar por su madre y él mismo; lo cual, le salvó la vida en todos los sentidos.

