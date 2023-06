Héctor Sandarti revela lo difícil que es tratar con la demencia de su mamá Conoce la fuerte experiencia de Héctor Sandarti quien lleva años lidiando con la demencia de su madre Gertie Duarte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Héctor Sandarti Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La madre de Héctor Sandarti, Gertie Duarte, sufre demencia vascular desde hace tiempo; por ello, el actor ha debido lidiar con esa situación. "Mi madre a sus casi 90 años, que los cumple en septiembre, sigue con nosotros", explicó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Fue diagnosticada hace diez años, más o menos, con demencia vascular. Es una enfermedad mental donde, obviamente, va perdiendo la memoria, sus capacidades mentales", continuó. "Ahorita, realmente, los momentos de lucidez son contados. Pero ahorita está más conectada con sus recuerdos". El también conductor recordó el último momento especial que pudo vivir con su madre. "Veo que lo que está platicando tiene que ver más con el presente y la vi cantando. Entonces, me le acercó al oído donde mejor escucha y le digo 'Gertie ¿cómo estás? Soy Héctor, tu hijo; vine a visitarte'", relató. "Le cambia la expresión, sonríe y dice '¡Ay qué alegre!', es una expresión muy guatemalteca. En ese momento dije '¡wow! Se abrió esa pequeña ventanita'. Le dije cuánto le amaba; lo importante que ella era para mí. Fueron segundos, pero que para mí significaba una eternidad. Solamente, tener la certeza que me estaba escuchando, sabiendo que yo era Héctor, su hijo, ¡wow! Es una cosa que no tiene precio". Héctor Sandarti sabe que es difícil atravesar por una situación de este tipo; por ello, sugiere que las personas valoren y disfruten a sus padres mientras están vivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sinceramente, puedo decir que a mi madre la perdí hace muchos años. Las conversaciones con ella, los consejos que me daba, sus puntos de vista, tengo más cinco o seis años que ya nos los recibo. Entonces, realmente, me he ido despidiendo de mi madre de a poco", confesó. "Aprovechen a sus padres cuando están en vida y cuando están conscientes. Ese abrazo, ese beso, ese te quiero que te estás guardando para un día especial, todos los días tienen que ser especiales".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Héctor Sandarti revela lo difícil que es tratar con la demencia de su mamá

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.