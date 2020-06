Héctor Sandarti da detalles de su regreso a Televisa Héctor Sandarti relata cómo se dio su regreso a Televisa y cómo será el nuevo programa que conducirá en las próximas semanas. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su salida de Un nuevo día, donde estuvo por dos años, Héctor Sandarti dejó la emisión y su residencia en Miami para regresar en México a un programa de concurso que llevará a cabo en Televisa. Se trata de la versión mexicana del famoso Minute to Win It. “En español se llama Minuto para ganar. En esta nueva versión, una versión VIP donde los concursantes serán famosos, y muy famosos”, dio a conocer Sandarti en un live que transmitió en su cuenta de Instagram. “Son concursantes que van a representar a familias”. RELACIONADO: Héctor Sandarti da a conocer su nuevo proyecto Image zoom Héctor Sandarti El presentador, quien acaba de celebrar su cumpleaños número 52, también reveló cómo surgió su regreso a la televisora mexicana y asegura que “sucedió mucho antes de lo que cualquiera hubiera podido imaginar” porque la propuesta laboral llegó justo el mismo día que se despidió de la revista matutina. “Ese mismo viernes, ejecutivos de Televisa hablaron con mi agente para preguntarle cuál era mi situación contractual porque estaban interesados en mí”, relató. “El lunes siguiente, prácticamente, recibí la llamada del productor para decirme: ‘Eres tú. Tú vas a ser el conductor del nuevo show de los domingos en la noche en Televisa. Un show precioso, un show muy grande, muy importante para la cadena y estamos contentos de que vuelvas' ”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, Héctor Sandarti reveló que la primera oferta que le hicieron era otro proyecto que no pudo llevarse a cabo por la pandemia y se realizará el próximo año. De ahí que le propusieran ser titular de Un minuto para ganar. “Desafortunadamente, por un tema de covid, ese show en específico hay que posponerlo, lo tuvimos que posponer para, prácticamente, el otro año porque digamos que a nivel de la pandemia no era muy adecuado por la cantidad de gente que se mueve dentro de ese show”, explicó. “Empezamos el próximo domingo 26 de julio en horario Prime Time, estelar, de las 9 de la noche”.

