Héctor Sandarti da a conocer su nuevo proyecto El conductor guatemalteco Héctor Sandarti no descarta regresar a la televisión mexicana, pero antes retomará su carrera como conferencista. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Héctor Sandarti no descarta volver pronto a la televisión tras su repentina salida del programa matutino Un nuevo día (Telemundo) la semana pasada, pero mientras encuentra esa oportunidad el presentador guatemalteco reveló que regresará a su etapa de conferencista con el fin de brindar un mensaje positivo. “Creo que la gente está ávida de contenido que les permita fortalecer su autoestima y ver que las cosas se pueden enfrentar de manera mucho más positiva”, dijo el conductor al diario mexicano El Universal. “No soy un experto en psicología, pero sí soy una persona a la que le ha tocado enfrentar momentos duros en la vida”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente esas experiencias son las que compartirá en sus conferencias, que por el momento impartirá a través de las redes sociales. “Creo que he tomado decisiones buenas y lo he hecho de tal manera que el día de hoy sigo de pie y enfrentando el futuro”, comentó. “Me gustaría aprovechar las plataformas para seguir esa línea y llevar mensajes positivos. Su repentina salida de Telemundo al termino de su contrato será uno de los temas de conversación durante sus presentaciones, aseguró, ya que quiere enseñar que se debe de agradecer cualquier oportunidad dada en la vida. Además, adelantó que el formato del programa matutino del que formaba parte cambiará y ahora se manejará contenido más noticioso. “Como que todo apunta a eso, hacer un programa más al estilo morning show americano, que es de mesas de discusión, análisis y no tanto en la línea de entretenimiento, que es la que yo manejo”, dijo. Sandarti reiteró que regresará a México, donde tiene su residencia desde hace años, y donde podría encontrar su próximo proyecto televisivo.

Close Share options

Close View image Héctor Sandarti da a conocer su nuevo proyecto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.