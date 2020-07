Nuevo show ¡y nuevo look! Héctor Sandarti comparte su renovada imagen en su nueva etapa televisiva ¡Parece otro! El querido presentador nos ha hecho cómplices de su cambio de look mucho más juvenil para su próxima aventura en Televisa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su sonrisa ilumina el lugar donde se encuentra, Miami, México o la Conchinchina. Pero en estos días, esa curva brilla con mucha más intensidad en el rostro de Héctor Sandarti. En unos días estrenará su nuevo programa en Televisa, Minuto para ganar VIP. El conductora ha compartido su nueva imagen, mucho más renovada y juvenil, para este show que promete entretenimiento y diversión con él al mando. Su look más moderno y menos encorsetado ha gustado, y mucho, a sus seguidores que le han dedicado un buen puñado de piropos. "Me encantó la idea de los tenis. ¿Ustedes qué opinan?", preguntó el guatemalteco entusiasmado en su perfil de Instagram junto a las espectaculares fotos de la promoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te ves más joven", "Divinamente guapo", "Rejuvenecido", "Excelente look", "Superfresco", han escrito sus fans al ver este estilo tan juguetón y atrevido. Nada que ver con el que veíamos en Un nuevo día, algo más clásico. Image zoom (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Se ponga lo que se ponga, Héctor siempre luce bien pues tiene el ingrediente más importante de todos, la buen energía y las ganas de dar lo mejor de sí. De nuevo, ¡felicidades compañero en esta maravillosa aventura!

