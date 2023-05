Héctor Sandarti muestra conmovedor momento con su madre: "Ya no logra reconocerme" El conductor se trasladó a Guatemala para ver a su amada Gertie. Con lo que no contaba fue con lo que pasaría al final de su viaje. Un verdadero "milagro". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los conductores más exitosos de la televisión, pero detrás de toda esa fama y triunfos está el Héctor Sandarti esposo, padre e hijo. Siempre al pendiente de su familia y sus seres queridos, el comunicador viajó a su tierra natal, Guatemala, para visitar a la primera mujer de su vida: su mamá Gertie. Su progenitora padece desde hace tiempo un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, más conocido como demencia, y cada vez recuerda menos las vivencias y personas de su entorno. Héctor ha vuelto a estar con ella para regalarle momentos de gran amor y su testimonio ha conmovido a sus seguidores. Héctor Sandarti Héctor Sandarti y su mamá, Gertie | Credit: IG/Héctor Sandarti "Después de varios meses sin ver a mi Gertie, estoy aquí, pero su mente ya no logra reconocerme", escribió junto a una imagen entrañable de sus manos entrecruzadas. "Lo único que pude recibir hace unos días fue un rico apretón de sus manos que me hicieron pensar que en lo más profundo de su corazón sabía que era yo quien estaba a su lado", añadió Héctor de su mami, quien en plena pandemia se contagió de COVID-19. Sin embargo, durante esta última estancia, cuando él menos lo esperaba, ocurrió "el milagro" de la vida. Su mamá tuvo unos segundos de lucidez en los que logró identificarle y así mismo se lo hizo saber con unas palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dios me regaló ese maravilloso lapso de tiempo que para mí vale una eternidad. Mi madre me reconoció y se emocionó de saber que estaba ahí. 'Qué alegre' fue todo lo que dijo, suficiente para mí. ¡Te amo Gertie!", expresó emocionado y siempre cómplice con sus seguidores, quienes han seguido de cerca la hermosa relación entre madre e hijo. Aunque es un proceso muy difícil, Héctor se lleva consigo ese gesto de puro amor donde pudo volver a ver y sentir a su madre en la mirada y la sonrisa. El tiempo pasa y la condición avanza, lo que no cambia es la unión entre ambos más allá de espacio y tiempo.

