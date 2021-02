Close

¡Héctor Sandarti comparte fotos inéditas de su espectacular boda con su esposa! "¡Acepto!". El conductor sorprendió con unas románticas imágenes de uno de los días más felices de su vida. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más risueños de la televisión. Su sonrisa se divisa a leguas y, en parte, gran culpa de esa curva tan maravillosa la tiene ella, Paulina Segura, su esposa, amante y amiga con quien Héctor Sandarti lleva casado 6 años. Con motivo de su aniversario de bodas, el presentador guatemalteco quiso honrar a su amada con un video lleno de imágenes de uno de los días más bonitos de su vida. "Hace 6 años le dije 'acepto' a la mujer más admirable que Dios pudo poner en mi camino. Gracias Paulina por decir "acepto" una vez más. Te amo", escribió en esta tierna dedicatoria a su amada. Su esposa ha sido su roca en los momentos más complicados y así lo ha presumido siempre Héctor. Se conocieron en 2010, a través de la hermana de Paulina y la chispa saltó inmediatamente. Después de 5 años decidieron pasar por la vicaría. Fue una boda de ensueño a juzgar por sus sonrisas, y no porque fuera bonita y tuviera un marco tan bello como los Jardines del Pedregal, en Ciudad de México, sino porque derrochaban amor por los cuatro costados. Para seguir celebrando esta dicha, la parejita se marchó a un escenario maravilloso en Tepoztlán, un pueblito lleno de magia y romanticismo donde festejaron su unión. ¡Muchísimas felicidades y por muchos años más de romance!

