Héctor Sandarti ya está de regreso en México. ¡Así es su maravilloso hogar! El presentador guatemalteco se despidió de Miami con un entrañable mensaje y compartió las primeras imágenes de cómo fue su llegada al país azteca. Teresa Aranguez and Porand Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo llega y después de unas semanas preparando su vuelta a México, por fin Héctor Sandarti está de regreso en su casa junto a los suyos. A través de una preciosa imagen desde su nido familiar nos hizo cómplices de las espectaculares vistas desde su cuarto y de la bienvenida que le dio el país que ha sido su hogar por mucho tiempo. "¡Este es el atardecer que hoy me regaló el mejor pintor del universo! Esta es mi vista desde el cuarto", escribió junto a una instantánea de postal. El presentador ya se encuentra estudiando nuevos proyectos en televisión con la promesa de volver muy pronto. De hecho, mucho antes de lo esperado tal y como anunció en un directo en Instagram. Pero mientras nos hace el gran anuncio, él disfruta de su vida y de los suyos con toda las ganas y el amor. "Y la preciosa CDMX nos recibe con este hermoso cielo. Ya estamos en casa, empezando una nueva vida junto a la familia que tanto amamos. ¡Gracias Dios, gracias México!", compartió a su llegada. Tanto él como su esposa Paulina Segura dijeron 'hasta luego' a Miami, su casa por dos años mientras Héctor trabajaba para el matinal de Telemundo, Un Nuevo Día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz pareja acudía a sus playas durante su último día antes de partir para energetizarse con los rayitos de sol de la Ciudad del Sol que tan buenos ratos y amigos les deja en el corazón. "Y así, con un sol radiante, se despide Miami Beach de nosotros. Esto no es un adiós. Pronto Paulina y yo vamos a volver. ¡Veni, vidi, vici!! Miami ¡no te acabes nunca!", expresó Héctor junto a unas preciosas fotografías en el mar. Positivo, alegre y con la ilusión de un niño, el conductor tan querido amenazó con regresar antes de lo esperado y nosotros encantados. ¡Siempre es un placer tenerte cerca compañero!

Close Share options

Close View image Héctor Sandarti ya está de regreso en México. ¡Así es su maravilloso hogar!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.