Héctor Sandarti anuncia nuevos y jugosos proyectos profesionales. ¿De qué se trata? El conductor, que acaba de terminar la primera temporada de Minuto para ganar VIP en Televisa, ha compartido los nuevos proyectos con los que volverá a sorprender a la audiencia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Corren buenos tiempos para Héctor Sandarti. Después del susto que se llevó él y su familia tras un incendio durante sus vacaciones en el complejo de apartamentos en el que se estaba hospedando, todo quedó solucionado y sigue presumiendo sus días de sol, arena y mar en ese bello rincón llamado Cancún. El feo episodio ya pasó y el presentador disfruta de su merecido descanso después de una temporada intensa en su nuevo programa Minuto para ganar VIP, de Televisa. Durante este break, el guatemalteco siempre pendiente de sus seguidores, buscó un ratito para ponerles al día de su estado y de sus proyectos, ¡que son unos cuantos! Ilusionado con lo que está por llegar, Héctor compartió lo que se trae entre manos, noticias frescas y unas novedades que harán las delicias de sus fieles seguidores. Mientras espera la fecha para la segunda temporada del programa del Canal de las Estrellas, Héctor no pierde el tiempo y se prepara para una buena. "Quiero contarles que a finales de octubre, principios de noviembre voy a estar lanzando de manera oficial mi plataforma digital por medio de todas mis redes sociales, voy a realizar un podcast que se va a retransmitir en medios como Spotify, Apple... También voy a arrancar videos en Facebook Watch como serie de videos hablando de temas distintos", explica entusiasmado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero si hay algo que le hace especial ilusión es estrenar su canal de Youtube, ¡también en camino! "Un canal donde estaremos compartiendo episodios cortos hablando de cosas padres de la vida, cosas que me han pasado a mí, a otras personas, estaremos compartiendo entrevistas pero todo desde el punto de vista que yo tengo en lo personal... Así que estén al pendiente porque ya lo vamos a hacer de manera muy profesional y muy oficial", prosiguió desde su rinconcito de vacaciones. Parece que su lanzamiento será en noviembre así que ahí esteremos en primera fila para disfrutar de todos esos videos, anécdotas y momentos únicos que seguro cautivarán a sus fans, como todo lo que hace.

