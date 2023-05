Elige a tu Bello 2023: Hector Pérez habla de su música y del amor en su vida El cantante español Hector Pérez, nominado a Elige a tu Bello este año, habla sobre sus proyectos y este momento en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hector Perez - Elige tu Bello Hector Perez | Credit: Omar Cruz Héctor Pérez vive un gran momento. "Este 2023 es sinónimo de ilusión. En lo profesional, viene mucha música, países nuevos que visitar, primeras presentaciones en vivo. Es realmente muy emocionante", dice el cantante español. "Y siento que lo personal se contagia de estos nuevos retos y experiencias. Trato de disfrutar cada paso de este camino". También está nominado a Elige a Tu Bello y podría estar en la lista de Los 50 más bellos de People en Español si gana el voto popular. ¡Vota aquí! "Para mí es una gran sorpresa ya que estoy apenas iniciando mi carrera y ser considerado para una edición tan icónica es sin duda un gran privilegio", dice el artista. El intérprete de "Dame una semana" y "Conmigo estás mejor" nos compartió su concepto de la belleza. "Creo que es algo que empieza por uno mismo, desde adentro. No hay nada como mirarte al espejo y sentirte seguro de ti mismo. Ese es el primer paso para sentirme bello, y luego viene todo lo demás", afirma. "Empieza por dentro, y luego explota fuera. Para mí, la belleza es uno de los grandes motores que mueve el mundo. Es algo vital en la vida. Existen muchas maneras de encontrarla, se manifiesta de muchas formas diferentes, y siento que todos vamos persiguiéndola allá donde vamos y en cada cosa que hacemos". ¿Hay alguien especial en su vida? "Sí, afortunadamente tengo el corazón lleno en este momento", dice, sin revelar más detalles. Lo que más disfruta es "pasar tiempo de calidad con las personas que lo merecen y que me llenan", revela. "El tiempo es lo más valioso que tenemos, y para mi no hay nada como pasar tiempo en familia, con tu círculo más cercano y con aquellas personas que te hacen sentir lo más tú posible". ¿Cuáles han sido las claves de su éxito? "La perseverancia y creer en uno mismo", dice Pérez. "Se alimentan el uno al otro, y siento que si tienes esas dos cosas, puedes llegar donde te propongas". Vota por tu mujer y tu hombre favoritos de Elige a tu Bello 2023 aquí.

