Conoce a Héctor Pérez, el cantautor español "sin miedo a cruzar fronteras" Héctor Pérez está consolidando su carrera musical y no teme en ir más allá de lo estándares establecidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una guitarra consolidó en Héctor Pérez su amor por la música cuando era solo un niño. Así, con tan solo doce años compuso su primera canción y empezó a buscar un camino en una industria con tanta demanda. En 2022, dio sus primeros pasos con los temas "Florencia" y "Lo quiero todo". "Recuerdo que mi abuela siempre estaba cantando en casa y yo trataba de hacer lo mismo. Ella tuvo mucha culpa de que quisiera cantar", reveló a People en Español. "Pero mi amor por la música llegó desde el momento en el que tuve una guitarra entre mis manos. Mientras todos mis amigos querían tocar covers de otros artistas, yo sentía la necesidad de hacer algo propio, inventar mis propias melodías y ponerle letra a esas ideas. Así que, sin darme cuenta, supongo que desde muy pequeño ya tenía muy claro en mi cabeza que la música era lo que me hacía feliz y el camino que yo quería seguir", continuó. "Desde pequeño siempre fui muy enamoradizo, en el colegio me gustaban varias chicas, así que seguro que la primera canción que escribí era de amor. ¡Seguro! [ríe]". Si bien el cantante ha ingresado a la escena musical con el género pop, está abierto a ofrecer propuestas que no lo encasillen. "Si tuviese que definir mi música, sin duda diría que es pop, pero sin miedo a cruzar fronteras. Creo que la música está en un gran momento para romper barreras y quitar etiquetas", advirtió. Héctor Pérez Credit: Henry Querales SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por encima de cualquier género, para mí lo más importante es que las canciones transmitan un mensaje y conecten con la persona que está al otro lado. Siempre digo que tengo la suerte de que me gusta prácticamente toda la música, y trato de empaparme de lo que más me gusta de cada estilo y reflejarlo en lo que hago", agregó. "Creo que lo que más define mis canciones es la mezcla entre una música atractiva y unas letras que tratan a veces de amor, otras de desamor, pero siempre intentando contar algo y conectar. Esa es la palabra mágica". Héctor Pérez Credit: Henry Querales El compositor, quien se considera "una persona muy apasionada en todo lo que hace", ahora está promocionando un nuevo sencillo titulado "Lo quiero todo todo". "Habla de ese momento tan único en el que está comenzando algo especial entre dos personas y sientes que, cuando estás con esa persona, no necesitas nada más, porque ya lo tienes todo", explicó. "Esta canción mezcla dos cosas muy importantes, una música y melodía muy pegadiza que se quedan en la cabeza, y a la vez consigue transmitir muy bien el mensaje. No siempre es fácil conseguir que se den estas dos cosas, y siento que, en este caso, sí se cumple. El sonido es muy actual, es pop muy fresco, y eso es justo lo que quería". "El momento en el que estás escuchando una canción y se te viene rápidamente una persona a la cabeza es único", Héctor Pérez Héctor Pérez asegura que este 2022 "ha sido un año muy especial" porque inició su proyecto musical que continuará este 2023 con el lanzamiento de un álbum y conciertos en vivo; mientras tanto, continúa con la promoción del tema "Lo quiero todo todo" que ya está disponible en todas las plataformas de música y de video. Así, que está trabajando para dejar huella. "Me encanta hacer canciones que se puedan dedicar, porque el momento en el que estás escuchando una canción y se te viene rápidamente una persona a la cabeza es único. Eso es lo mágico de la música", concluyó.

