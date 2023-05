Héctor Parra condenado a 10 años y seis meses de prisión, ¡así reacciona su hija Daniela! El actor obtuvo la condena por el delito de corrupción de menores, semanas después de quedar absuelto de siete cargos de abuso sexual que había denunciado su hija menor Alexa Hoffman. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Héctor Parra Credit: Mezcalent Tras ser absuelto de siete cargos de abuso sexual contra su hija menor Alexa Hoffman, Héctor Parra fue finalmente condenado este jueves por la noche a 10 años y seis meses de cárcel, más una penalidad de más de $11,000, por el delito de corrupción de menores agravado. La abogada de la joven, Olivia Rubio, emitió un comunicado en el que destacó que dicha victoria representa un avance en la búsqueda de justicia a niños y niñas que han sufrido violencia sexual en su país. "Esta sentencia es un reconocimiento al valor y la dignidad de Alexa y su madre, quienes a pesar de la revictimización que sufrió por parte de su agresor, su familia y algunos medios de comunicación, no se rindió en su lucha por hacer valer sus derechos", se lee en la carta que divulgó en su cuenta de Twitter. De su lado, la representante legal del actor, Samira Ávila, adelantó que para ellos este proceso legal aún no termina, ya que agotará todos los recursos e instancias legales para probar la presunta inocencia de Parra en una apelación. Asimismo, detalló que cómo se encuentra el actor tras recibir el fallo. "Está tranquilo, me dijo que hablara con todos ustedes, que le agradeciera a la gente que sigue creyendo en su inocencia, que sepan que no están equivocados; respeta esta resolución, pero no está conforme", expresó. Según informó el periódico El Universal, Ávila tiene un plazo de 10 días para presentar la segunda instancia en la que tres magistrados revisarán el caso para confirmar la pena o modificarse, sin embargo no detalló cuándo lo llevaría a cabo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniela Parra, la hija mayor del artista de la pantalla chica conocido por su participación en exitosas producciones como La revancha y En carne propia, continúa defendiendo la inocencia de su padre "¿Y me preguntan si hay corrupción? Que mentada de madre. Esto no acaba aquí", comentó en sus historias de Instagram. Daniela Parra Credit: Instagram / Daniela Parra

