El actor Hector Parra fue acusado de abuso sexual a su hija menor y su hija mayor sale en su defensa El actor Hector Parra fue acusado por la fiscalía mexicana de abuso sexual y corrupción de una menor después de las denuncias que hizo su hija Alexa en su contra. Su hija mayor, Daniela, ha salido en defensa de su padre, asegurando su inocencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Ginny Hoffman, la exesposa del actor Hector Parra, informó que la fiscalía mexicana "formulará acusación" en contra del actor por abuso sexual y corrupción de una menor de edad por su presunto abuso de su hija menor, Alexa Parra. "La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó la determinación de formular acusación en contra del señor H.E.P.G. por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual cometido en contra de persona menor de 12 años de edad, agravado y corrupción de personas menores de edad, agravado en agravio de la víctima de iniciales A.P.H. quien sufrió conductas desde los 6 años hasta los 14 años de edad", informaron los abogados de la actriz en un comunicado. Los defensores legales de Alexa Parra informaron que el proceso legal está en la "etapa intermedia" y falta el "verificativo" del juez de control. "En este momento, nos encontramos en la fase escrita de la etapa intermedia del proceso penal, por lo que próximamente tendrá verificativo la audiencia intermedia ante un juez de control que tendrá por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral", añade el comunicado. Por su parte, Daniela, la hija mayor del actor, salió en su defensa una vez más, mostrando su enojo ante esta noticia. De ser encontrado culpable, Hector Parra podría pasar hasta 29 años en prisión. Daniela aseguró que haría todo en su poder para demostrar la inocencia de su padre. Daniela y Hector Parra Daniela y Hector Parra | Credit: Instagram; Mezcalent.com La joven dijo que su hermana menor, Alexa, sufre de "alienación parental". "Me he aguantado ocho meses en contra de todo este remolino que viene hacia nosotros, pero ahora sí ya estoy cansada y ahora sí es momento de que se haga justicia y de que recuerden como es esta persona", añadió sobre la actriz Ginny Hoffman. "Ni yo ni nadie tiene que mover un solo dedo para que pagues por todo lo que has hecho y estás haciendo en este momento… La justicia divina no te va a dejar salirte con la tuya… tenlo por seguro", expresó Daniela en Twitter. El 18 de enero de 2019, Ginny Hoffman dijo a medios de comunicación que su exesposo Héctor Parra había tenido un comportamiento inadecuado con su hija Alexa. Meses después, la adolescente dijo que su padre la había tocado de manera inapropiada. El actor negó estas acusaciones, asegurando su inocencia. En octubre de 2020 Hoffman y su hija Alexa interpusieron una denuncia contra Parra con la fiscalía mexicana. El actor contrademandó por difamación. Parra fue detenido el 15 de junio del 2021 y ha estado en prisión preventiva hasta el momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El actor Hector Parra fue acusado de abuso sexual a su hija menor y su hija mayor sale en su defensa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.