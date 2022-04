Actor acusado de presunto abuso sexual estudia la carrera de Leyes para defenderse, ya que se dice inocente El pasado 2021, Héctor Parra fue llevado a prisión tras ser acusado del supuesto abuso de su hija menor Alexa. Desde el inicio el actor ha declarado que es inocente y ahora pretende demostrarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 15 de junio de 2021, Héctor Parra fue detenido y llevado a prisión tras ser acusado por su hija menor, Alexa, de supuesto abuso sexual. Desde el momento de su detención, que según mencionaron sus abogados defensores se llevó a cabo con muchas irregularidades legales, el actor ha asegurado que todo se trata de falsas acusaciones. Con el fin de conocer mejor sobre su caso y, en un momento determinado, realizar su propia defensa para probar que es inocente, el intérprete de Juan Manuel Montesinos en la telenovela La usurpadora ahora estudia la carrera de Derecho dentro de prisión. "Adentro [en la cárcel] mi papá [Héctor Parra] está haciendo cosas. De hecho, es el maestro de teatro. También tiene un círculo de lectura. También está estudiando Derecho", reveló Daniela, primogénita de Parra a los medios de comunicación. "Inició [sus estudios]; está emocionadísimo, está aprendiendo muchísimas cosas", continuó."Hay universidad dentro. Entonces, hay distintas carreras. Puedes hacer la carrera, incluso, personas que salen pueden hacer en línea la carrera y terminarla. Mi papá empezó a estudiar Derecho. Estar en esta situación te obliga a aprender y estar viendo todo lo que están haciendo contigo para que no te chamaqueen [te engañen]. Porque, la verdad, a todos nos puede pasar y ya sabe muchísimas cosas. Está al pendiente totalmente". De acuerdo con Daniela, quien dio detalles del proceso legal, Héctor Parra está haciendo todo lo posible por mantenerse en pie ante esta difícil situación personal. "Sé que él estando allá adentro no la pasa muy bien, pero está haciendo todas las cosas para mantenerse de pie, fresco. Ahí mismo, le dijeron '¿quiere ser maestro de teatro?'. Y él feliz porque le encanta", mencionó. Héctor Parra Credit: Héctor Parra Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos apenas en la parte intermedia; iba a ser el veintitantos de marzo, no me acuerdo, pero la suspendieron y la pasaron a abril, y apenas vamos a la audiencia intermedia", concluyó.

