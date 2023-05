Héctor Parra absuelto de cargos de abuso sexual a su hija pero seguirá en la cárcel Si bien la defensa de Héctor Parra asegura que se ha anotado una victoria, la abogada de su hija Alexa advierte de que el caso sigue abierto y que el actor terminará cumpliendo una pena de cárcel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Héctor Parra Credit: Mezcalent Tras dos años y casi tres meses de que saliera a la luz la acusación contra Héctor Parra de parte de su hija Alexa Hoffman, el proceso legal contra el actor está llegando a su etapa final. Según el periódico El Universal y otro medios mexicanos, Parra fue absuelto de siete cargos de abuso sexual relacionados con las acusaciones de su hija, en una audiencia que tuvo lugar en el Reclusorio Oriente de Ciudad de México. Sin embargo, el actor permanecerá tras las rejas mientras se resuelve la otra parte del caso relacionadas con delitos de corrupción de menores. En una entrevista ante las cámaras, la abogada de Parra, Sámara Ávila, detalló que habrá una segunda audiencia este próximo 18 de mayo en la que finalmente se dará el veredicto final sobre esos cargos. Daniela Parra, la hija mayor del artista conocido por su participación en exitosas producciones como La revancha y En carne propia, compartió un video en sus redes sociales expresando su felicidad ante la noticia y respondió a las personas que no están de acuerdo con lo que decidió la justicia. "Cada quien puede decir lo que quiere, cada quien se rasca con sus propias uñas, pero la realidad es que la verdad está saliendo a la luz y nosotros no nos vamos a cansar hasta que mi papá salga por esas puertas pase lo que pase", expresó en un video. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, Hoffman hizo un live en su Instagram en compañía de su abogada Olivia Rubio advirtieron que el caso no se ha terminado y que, por el contrario, el actor afronta ahora los cargos más graves. Según dijeron, el juez expresó que quedaba acreditado que la joven había sido víctima desde los 6 a los 15 años de múltiples abusos. Además, destacaron que el cargo de corrupción de menores que es más grave que el de abuso sexual. "Al no poderse determinar si eran 7, 20 o 200 [los abusos], el tipo penal que mejor cubría todas las conductas es el de corrupción de personas menores de edad agravado por la relación paterno filial, en ese sentido declaró culpable a Héctor N del delito de corrupción de personas menores de edad agravado y como este delito subsume y comprende todos los hechos de abuso", manifestó Rubio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Héctor Parra absuelto de cargos de abuso sexual a su hija pero seguirá en la cárcel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.