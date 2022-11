Hijos de Héctor Bonilla rompen el silencio y revelan qué les pidió el actor antes de morir El histrión mexicano le encargó a sus hijos que cuidaran de un ser muy querido para poder irse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de una fuerte batalla, el actor Héctor Bonilla falleció la semana pasada a causa de un cáncer de riñón. Ahora sus hijos Fernando y Sergio han roto el silencio y revelado cuál fue la mayor petición del actor mexicano antes de decir adiós. Según sus declaraciones al programa Sale el Sol, Bonilla y su esposa Sofía Álvarez eran inseparables, por eso era ella lo que más le preocupaba. "No me atrevería a poner palabras en su boca, pues imagínate, mi mamá y mi papá eran siameses, estaban pegados todo el tiempo. Lo que sí puedo decir al respecto es que mi padre se fue en paz, en muchos sentidos, creo que mi padre no se quedó con nada por hacer, sin deberle nada a nadie, se fue con la tarea hecha", dijo Fernando. "La única preocupación con la que se fue mi padre es que no dejáramos a mi mamá sola, era lo único que le angustiaba y me lo repetía constantemente […] Yo creo que está tranquila, eso es lo que yo percibo, por cómo se dieron las cosas, pero la mejor manera de honrar a mi papá es apapachar a mi madre", añadió. Héctor Bonilla Héctor Bonilla | Credit: Mezcalent También aseguraron que aunque la familia está triste por la pérdida de Bonilla, estaban preparados para este momento. "Estamos evidentemente muy tristes, pero también muy tranquilos porque fue una despedida, una transición muy dócil y, bueno, mi padre tenía muchos padecimientos y creo que fue de la mejor manera. También recibió el diagnóstico del cáncer hace 4 años y al principio parecía que era algo fulminante y tuvimos 4 años de disfrutarlo y de prepararnos todos, inclusive él, para el final", sostuvo. Por su parte, Sergio invitó a todos a darle el último adiós a su padre este lunes. "Estamos muy agradecidos con la Secretaría de Cultura. Estaremos despidiendo a mi padre en este evento a las 5 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes y, evidentemente, es bienvenida cualquier persona que quiera acercarse a manifestar su cariño o lo que quiera decir respecto a mi padre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de cintas como Un padre no tan padre, Una última y nos vamos y El hotel falleció el 25 de noviembre, según comunicó la Secretaría de Cultura de México. Fue en 2019 cuando Bonilla reveló su padecimiento. "Tengo cáncer en el riñón derecho", informó en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "La expectativa es ver qué pasa después de los cuatro meses que dura el tratamiento. En eso estoy".

