Famosa mamá bloguera muere a sus 47 años justo antes del Día de las Madres Heather Armstrong, una famosa mamá bloguera, murió poco antes del Día de las Madres, a sus 47 años. Los detalles de su trágica partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Heather Armstrong Credit: Paul Chinn/The San Francisco Chronicle via Getty Images La famosa mamá bloguera Heather Armstrong murió a sus 47 años. La tragedia ocurrió justo antes del Día de las Madres. La escritora, conocida como "Dooce", se suicidó, reveló su novio Pete Ashdown a The Associated Press, añadiendo que ella tuvo una recaída tras 18 meses alejada del alcohol. "Heather Brooke Hamilton, también conocida como Heather B. Armstrong, también conocida como Dooce y como el amor de mi vida", dice un mensaje en su cuenta de Instagram, escrito por su novio, revelando la triste noticia de su muerte. "Julio 19, 1975- Mayo 9, 2023. Abraza fuerte a tus seres queridos y ama a todos los demás", concluye. Armstrong era famosa por su vulnerabilidad y su sentido del humor, y compartía su batalla con el alcoholismo y la depresión y sus retos como madre de dos niños en su blog Dooce.com. Es madre de Marlo, de 13 años y Leto, de 19, fruto de su matrimonio con Jon Armstrong, de quien se divorció en el 2012, reporta PEOPLE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Heather Armstrong Credit: Andrew H. Walker/Getty Images for Yahoo La escritora publicó sus memorias en el 2009, cuando también fue elegida entre 'Las Mujeres Más Influyentes' de la revista Forbes. En el 2017 regresó a escribir a tiempo completo en su blog, enfocándose más en el tópico de la salud mental. En marzo compartió fotos con sus hijos de vacaciones en Utah, nadando juntos en una cueva y disfrutando de paisajes nevados. Que en paz descanse. Si tú o alguien que conoces ha tenido pensamientos suicidas, pide ayuda llamando a La Línea Nacional para la Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255.

