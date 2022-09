Se determina fecha de inicio del juicio de Pablo Lyle Por fin, el juicio por el presunto cargo de homicidio involuntario contra Pablo Lyle comenzará en breve. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un incidente de auto, ocurrido el 31 de marzo de 2019, en Miami, Florida, ocasionó una discusión entre Juan Ricardo Hernández y Pablo Lyle. En consecuencia, el actor golpeó al hombre de origen cubano, quien, cuatro días después, murió en un hospital a causa de un traumatismo, según reportaron los médicos. A partir de entonces, se inició un proceso legal en contra del protagonista del melodrama Mi adorable maldición. Quien encabezara el elenco de la película Mirreyes contra Godinez, fue detenido y puesto en prisión domiciliaria durante todo este tiempo. Ahora, tras varias suspensiones para arrancar con el juicio correspondiente, por fin, se ha determinado la fecha de inicio; será el 20 de septiembre de 2022 a la 9:15 horas, tiempo local, en la Corte Criminal de Miami. La jueza a cargo de este caso, Marisa Tinkler Mendez, mostró su preocupación ante la posibilidad de que el jurado, conformado por diez personas, pueda estar influenciado por la información mediática. "Podemos tener un panel de 50 o solo cinco personas que puedan tener algún tipo de recuerdo, o que crean que tienen un tipo de recuerdo del caso, pero nosotros no sabemos eso y ni lo tenemos que juzgar así", mencionó durante la audiencia virtual. Tinkler Mendez también cuestionó a las partes la cantidad de testigos que presentarían. El abogado de Lyle informó que no puede dar una lista de quienes subirán al estrado por parte de la defensa del famoso. Además, mostró su preocupación ante la cobertura mediática de la que este litigio ha sido objeto; lo cual fue apoyado por la jueza. Pablo Lyle Pablo Lyle en corte en Enero 15, 2020 | Credit: Alexia Fodere/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En 36 años de ejercer en el Edificio de Justicia, no hemos visto una cantidad de prensa tal como en esta ocasión, que ha tenido atención internacional", argumentó la defensa. "Quizá podamos recurrir a contrata seguridad privada, anticipándonos a que habrán cientos de personas en los pasillos de la corte". Pablo Lyle podrá estar en la corte buscando un fallo favorable contra el cargo de homicidio involuntario del que se le acusa.

