Se revela si terminó la amistad entre Cynthia Klitbo y Angélica Rivera por declaraciones indiscretas Tras el conflicto que se suscitó entre Cynthia Klitbo y Angélica Rivera, luego de que la primera diera a conocer detalles sobre la vida privada de su amiga. ¿Se acabó la amistad? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de 2022, Cynthia Klitbo, quien es amiga íntima de Angélica Rivera, dio algunas declaraciones sobre la exprimera dama mexicana y su relación sentimental con Enrique Peña Nieto, quien fuera marido de la protagonista de Destilando amor. Si bien la primera se disculpó, se rumoró que esa situación ocasión un distanciamiento entre ambas actrices. Ahora, se da a conocer si en realidad existe una enemistad con las famosas o las cosas lograron solucionarse. "[Cynthia Klitbo] ve a mi mamá muchísimo. Fue una situación entre ellas, de amigas. Cynthia se equivocó; dijo cosas que no debía, que no eran ciertas. No porque haya mentido, tal vez a los ojos de ella tenía una percepción", mencionó Sofía Castro, primogénita de Rivera, al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Pero siguen siendo muy amigas. La gente se equivoca. Cynthia se equivocó y no pasa nada. Tampoco es [tan grave]. En esta vida no que hay que guardar rencor". En otro tema, Sofía Castro aseguró que quiere regresar a las telenovelas mexicanas y recordó lo bien que la pasó cuando trabajó con Pedro Fernández en el melodrama Malverde; lo cual, consideró una gran experiencia a nivel profesional. Angélica Rivera y Cynthia Klitbo Credit: Carlos Alvarez/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[A Pedro Fernández] lo amo, es lo máximo. Ya había trabajado con él en [la telenovela Cachito de cielo]; de hecho esta fue mi segunda telenovela y, la verdad es que él me súper arropó. Quiero mucho a Pedro, a su esposa, a hijas", dijo. "Fue un gran capitán del barco. [En Malverde] La pasamos muy bien, pesa a que fue una producción demasiado complicada por el hecho de que fue de época".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela si terminó la amistad entre Cynthia Klitbo y Angélica Rivera por declaraciones indiscretas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.