¡Hasta siempre! Los famosos que nos dijeron adiós este 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Vicente Fernandez Picture File Credit: Photo by Luis Gutierrez/Norte Photo/Getty Images En este 2021 nos dejaron numerosas celebridades como Delia Fiallo, la reina de las telenovelas. Los legendarios Johnny Ventura y Johnny Pacheco fueron a ponerle ritmo al cielo y el payaso Cepillín a regalar sonrisas. También nos dijeron adiós la entrañable Martica la del café y el cantante Xavier Ortiz; actores como Alfonso Zayas y Enrique Rocha; y actrices como Rosita Quintana y Lilia Aragón. Mucha polvareda levantó la muerte del joven actor Octavio Ocaña en extrañas circunstancias. Y el año cerró de luto especialmente para México con el fallecimiento de dos de sus íconos más queridos: Carmelita Salinas y don Chente Fernández. Aquí algunos de estos rostros queridos. Que descansen en paz. Empezar galería Larry King Larry King CNN Bette Midler on "Larry King Live" Credit: Photo by SGranitz/WireImage El legendario presentador norteamericano perdió la vida en enero tras una dura batalla contra la COVID-19. Tenía 87 años. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Lucía Guilmáin Lucía Guilmáin Credit: Mezcalent La primera actriz mexicana se despidió de este mundo a los 83 años. Su sobrino Oscar Ortiz de Pinedo fue el encargado de dar la noticia a través de sus redes sociales. Guilmáin era hermana del actor Juan Ferrara. 2 de 12 Ver Todo Ricardo González 'Cepillín' Cepillín Credit: Mezcalent El payasito de la televisión Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, perdió la batalla contra el cáncer que padecía en la columna vertebral, el 8 de marzo, a la edad de 75 años. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Príncipe Felipe de Edimburgo 60th Anniversary Of End Of WWII - Buckingham Palace Flypast Credit: Photo by Daniel Berehulak/Getty Image El amado esposo de la reina Isabel II y consorte monárquico más longevo de la Corona británica murió pacíficamente en el Castillo de Windsor, en abril. Tenía 99 años. 4 de 12 Ver Todo Jaime Garza Jaime Garza Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Luego de padecer de diabetes por varios años, el actor y tío de la cantante Mariana Garza, no resistió a las graves complicaciones causadas por la enfermedad. Murió en mayo en Ciudad de México. 5 de 12 Ver Todo Ray Reyes Ray Reyes-Menudo Credit: Mezcalent Luego de expresar su preocupación por la actual situación que se vive a nivel mundial debido al coronavirus, el exvocalista del grupo Menudo fue encontrado muerto en su hogar en Puerto Rico. Su sorpresivo fallecimiento generó rumores de un posible suicidio, pero fuentes cercanas confirmaron que se debió a un infarto masivo fulminante. Tenía 51 años. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Octavio Ocaña Octavio Ocaña Credit: Mezcalent La muerte del joven actor mexicano, de 22 años, conmocionó a su país, luego de darse a conocer que pudo haber sido baleado por policías municipales que habían iniciado una descuidada persecución en su contra. 7 de 12 Ver Todo Alfonso Zayas Alfonso Zayas Credit: Mezcalent.com El legendario actor y comediante mexicano sufrió un paro respiratorio, que le quitó la vida a los 80 años. 8 de 12 Ver Todo Lilia Aragón Lilia Aragón Credit: Photo by Victor Chavez/Getty Images En agosto, la Asociación Nacional de Actores, dio a conocer el deceso de la actriz a causa de problemas intestinales. Su funeral se llevó a cabo en total privacidad en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Enrique Rocha Enrique Rocha Credit: Medios y Media/Getty Images El querido villano de las telenovelas murió a principios de noviembre. Su empleado Oscar Espejel confirmó la noticia sin dar más detalles de lo sucedido. Tenía 81 años. 10 de 12 Ver Todo Carmen Salinas Carmen Salinas Y Que Nos Coge La Pandemia - Press Conference Credit: Photo by Medios y Media/Getty Images Luego de haber sido hospitalizada de emergencia a causa de un accidente cerebrovascular, la amada actriz, cuya trayectoria se extendió durante casi 70 años, no resistió a la terapia intensiva a la que fue sometida y falleció los 82 años. 11 de 12 Ver Todo Vicente Fernández Vicente Fernandez Picture File Credit: Photo by Luis Gutierrez/Norte Photo/Getty Images El legendario cantante, y digno representante de México a nivel mundial, se despidió de su familia poco antes de sufrir un colapso de las vías respiratorias, tras más de cuatro meses hospitalizado. El intérprete padecía del sídrome Guillain-Barré, el cual aparentemente afectó su sistema inmunológico. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

