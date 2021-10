¡Hasta combinan sus trajes de baño! El romance entre Zuleyka Rivera y DJ Luian está que arde La ex Miss Universo puertorriqueña Zuleyka Rivera sigue viviendo un apasionado romance con DJ Luian. La pareja causó sensación en Instagram con unas sensuales fotos en un barco donde tenían trajes de baño combinados y daban rienda suelta a su amor. ¡Míralos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zuleyka Rivera Credit: Instagram/ Zuleyka Rivera Zuleyka Rivera celebró su cumpleaños número 34 en octubre en un barco con familiares, amigos y su novio, DJ Luian, quien cumplió 31 años el 30 de septiembre. Las fotos de la pareja han causado sensación. El DJ y productor musical puertorriqueño compartió en Instagram una imagen acostado en un barco, con el mar de fondo y su amada sobre él, ambos en plena luna de miel y con trajes de baño combinados. "Y así concluyo mi fin de semana de cumpleaños", escribió. "Gracias a todos. También le celebré el cumple a mami, abuelo y a mi reina", dijo refiriéndose a la ex Miss Universo puertorriqueña. Dj Luian Credit: Instagram/ Dj Luian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En julio, la pareja hizo su relación oficial en Instagram al compartir una foto besándose. Esta nueva instantánea de la parejita en el barco muestra que el romance va viento en popa y DJ Luian dejó claro que está encantado con su despampanante novia. DJ Luian Credit: Instagram/ Dj Luian Los tortolitos se ven felices. Para celebrar su cumpleaños, DJ Luian compartió un delicioso pastel con sus invitados. Era una torta dorada con un diseño de león muy llamativo. La celebración a bordo de un barco en Key Biscayne en Miami también incluyó una parrillada y paseos en jet-ski. ¡Felicidades!

