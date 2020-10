Harto, Alejandro Sanz se desahoga en las redes: “Déjennos morir en paz” Este 2020 nos ha puesto a prueba en muchos aspectos y el cantautor español no lo puede tener más claro. Así elevó su queja en un momento en el que declaró estar harto. ¿Sabes por qué? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este año está siendo difícil para muchos, y para el que menos, raro. Si la pandemia vino a desbaratar los planes del mundo, la cuarentena vino a tentar la paciencia de todos de un modo u otro y, sumado al clima político, el poeta Alejandro Sanz no podía expresar mejor el sentir de muchos. Así se desahogó el cantautor español desde su red de Twitter, con este mensaje que caló hondo en sus seguidores: “No sé si estoy más harto del COVID o de la política, la verdad. Si no nos dejan vivir tranquilos, déjennos morir en paz. Absténganse opinadores, amateurs y asociaciones diversas”, dijo avisando con simpatía, para que no le cayera una avalancha de críticas o haters. “Sólo me estoy descargando”, confesó. “Cumpliré las normas como todo el mundo. Pero estoy cansando. ¿Alguien más?” Image zoom IG Alejandro Sanz A juzgar por los retuits de su mensaje, ¡miles de personas! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque, afortunadamente, este año no ha tratado tan mal al intérprete de Corazón Partío. En lo personal, por fin dio por zanjado el tema de su divorcio y llegó a un acuerdo con su ex Raquel Pereira. En lo profesional, el artista continúa arrasando y el español acaba de ser nominado a tres premios Latin Grammy 2020: Canción del Año, por El Mundo Afuera; Canción del Año, por For Sale con Carlos Vives y Grabación del Año por Contigo. "Las buenas noticias de tres en tres. Y los agradecimientos también. Gracias Gracias Gracias", escribió el cantautor, cuya obra continúa inspirando no solo a sus fans, también a otros artistas que vuelven a reinventar sus grandes éxitos, como esta versión flamenca de No Es Lo Mismo, de la leyenda de la guitarra española Jose Antonio Rodríguez. Le deseamos mucha suerte a Alejandro Sanz, quien ya acumula más de 20 Latin Grammys en su haber, con sus nuevas nominaciones.

