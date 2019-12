Harta de las duras críticas Alejandra Guzmán publica su foto más al natural en bikini, sin filtro ni retoques La cantante ha compartido su imagen más real sin importarle el qué dirán y ha desconectado todos lo comentarios negativos contra su persona. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sus últimas imágenes en redes han provocado un sinfín de críticas y comentarios negativos contra su persona, quizás por eso Alejandra Guzmán ha desactivado la función de mensajes en su perfil de Instagram para evitar que se le siga atacando tan cruelmente. Lo que no ha hecho ha sido dejar de publicar fotografías de ella en bikini y al natural, le pese a quien le pese. Su último post ha sido en la piscina junto a su hermano Luis Enrique y su sobrino, sonriente y feliz. Luce al natural, sin trampa, filtros ni retoques, tal y como ella es. La imagen es tan real que se pueden apreciar sus cicatrices en las piernas y los cambios en su rostro, aunque lo que más llama la atención y se percibe es su sonrisa absoluta y armonía personal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete ha sido objeto de comentarios muy mal intencionados y de juicios por su paso por el quirófano. Los memes con su rostro han recorrido las redes como la pólvora pero ella está por encima de todo eso. Su carrera de tantos años así lo acreditan y su exitosa gira con la que está arrasando por Estados Unidos también. ¡Feliz año para ti y toda tu familia querida Ale! Advertisement

