Harry y William siguen alejados y compiten con una felicitación navideña casi idéntica Los hermanos que en su día derrocharan amor y unión terminan el año más distanciados que nunca pero con una tarjeta casi calcada. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La marcha de su madre Lady Di unió a los príncipes Harry y William como nunca, pero su buena relación se ha visto trastocada en los últimos años por motivos varios. Según los expertos en realeza, la llegada de Meghan Markle a la familia ha tenido algo que ver en ese distanciamiento tan visible y notable a día de hoy. Ambos han formado su propia familia y viven dedicados a ella. Sin embargo, hay algo en lo que parece que sí se han puesto de acuerdo, la felicitación navideña. El duque de Sussex y de Cambridge han compartido sus respectivas tarjetas y la similitud ha llamado mucho la atención. En ambos casos elegían una postal en blanco y negro, sencilla y sin mucho adorno donde la formalidad brilla por su ausencia. Nada de posados aburridos en una habitación perfecta. Al contrario. Los protagonistas son sus hijos sonrientes y naturales, sin poses de ningún tipo. Archie hacía su debut en este tipo de felicitación y su carita era la gran estrella de la misma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, los tres hijos de William y Kate Middleton, George, Charlotte y Louis, también ocupaban un lugar privilegiado en su tarjeta, cada uno a su aire pero entrañables siempre. Es tanto su protagonismo que la mamá ni siquiera aparece en la foto, es el papá quien se deja ver pero casi de espalda y con una gorra mientras da un beso al pequeño del clan. Image zoom Meghan y Harry sí aparecen pero al fondo, algo borrosos, su primogénito es el rey y señor de esta maravillosa foto mientras sus papis le miran enamorados. Los primos no pasarán estas fiestas juntos pues los duques de Sussex han puesto tierra de por medio y las disfrutarán en Estados Unidos, país de Meghan. Esperemos que este nuevo año traiga unión familiar y que los hermanos vuelvan a recuperar la bonita relación que siempre tuvieron. Así lo deseamos. La Navidad todo lo puede. Advertisement

