Harry y Meghan Markle felicitan a William y Kate Middleton por su décimo aniversario de bodas Los hermanos se vieron en el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. ¿Otro paso al deshielo de las relaciones después de las revelaciones de Meghan sobre Kate a Oprah? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se unieron a la celebración del décimo aniversario de bodas del príncipe William y Kate Middleton con una felicitación en privado, confirmó People. Al contrario que Harry y Meghan, la reina Isabel y el príncipe Carlos compartieron sus buenos deseos con el público a través de la cuenta oficial de Instagram de la familia. "Deseando a los duques de Cambridge un feliz aniversario de bodas", compartió la cuenta oficial de la familia real. "Hoy son diez años desde que sus majestades intercambiaron votos en Westminster Abbey". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle, Prince Harry, Prince William, y Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images El príncipe William y Kate contrajeron matrimonio el 29 de abril del 2011 en una majestuosa ceremonia televisada a nivel mundial, en la que Harry fungió como padrino de boda. Al parecer, este gesto confirma la nueva relación entre los hermanos que volvieron a reunirse después de un año de distanciamiento en el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, el pasado 17 de abril. Los príncipes fueron vistos charlando y compartiendo durante los servicios fúnebres, aunque no caminaron juntos en el cortejo por órdenes de la reina. Prince William y Prince Harry Credit: Toby Melville - WPA Pool/Getty Images La relación entre los hermanos ha sis objeto de debate desde que el príncipe Harry y su esposa decidieron dar un paso al lado y abandonar sus responsabilidades dentro de la familia real a principios del 2020. Tampoco ayudó la entrevista de la pareja con Oprah, en la que Meghan contó que Kate la hizo llorar antes de su boda con Harry y que palacio no la respaldó cuando la prensa aseguró que había sido al revés. Harry y Meghan celebrarán el segundo cumpleaños de su primogénito Archie el próximo 6 de mayo, mientras esperan el nacimiento de su segundo hijo, una niña, cuyo nombre aún es un secreto.

