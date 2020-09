Meghan Markle y el príncipe Harry firman con Netflix Los duques de Sussex producirán películas, series documentales y programas infantiles de manera exclusiva para los suscriptores de la plataforma. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Bienvenidos a Hollywood! Luego de su comentada mudanza a Los Ángeles, Meghan Markle y el príncipe Harry han dado un paso más hacia el set al anunciarse este miércoles que han firmado un contrato exclusivo con Netflix. Los duques de Sussex han llegado a un acuerdo de varios años para realizar documentales, películas, shows infantiles y programación para los suscriptores de la plataforma con sede en California. Dicho contenido se realizará por medio de una casa productora cuyo nombre aún no ha sido revelado. "Nuestras vidas, tanto como personas independientes la una de la otra como pareja, nos han permitido comprender el poder del espíritu humano. El coraje, la resiliencia y la necesidad de [una] conexión", afirmaron el nieto de la reina Isabel, de 35 años; y la actriz californiana, de 39, por medio de un comunicado dado a conocer hoy por The New York Times. "[Ya sea] a través de nuestra labor con diversas comunidades y sus [distintos] entornos, [o] arrojando luz a la gente y sus distintas causas alrededor del mundo, nuestro enfoque se centrará en crear contenido que informe, pero que también brinde esperanza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja abandonó oficialmente la vida y funciones de la familia real británica el 31 de marzo. Esta foto del 5 de marzo fue una de las últimas apariciones que hicieron en Londres en calidad de miembros oficiales de la monarquía. Image zoom Getty Images Harry y Meghan, en julio del 2019, rodeados de la crema y nata de Hollywood (aquí con Bob Iger, CEO de Disney, y Beyoncé). Image zoom Los duques se han dejado ver periódicamente por las calles de Los Ángeles. Hace un par de semanas se confirmó que habían adquirido una millonaria mansión en el barrio de Santa Bárbara. Image zoom Mega/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El acuerdo exclusivo de los duques de Sussex con Netflix no es del todo una sorpresa, pues el CEO de contenido de Netflix, Ted Sarandos, sugirió en enero que la empresa tendría un sitio reservado para la pareja si ellos decidieran aventurarse en la producción y creación de contenido. Este miércoles, Sarandos reafirmó su decisión de firmar con Meghan y Harry al declarar: "Estamos increíblemente orgullosos de que ellos hayan elegido a Netflix como su casa creativa y estamos emocionados de contar con ellos historias que puedan ayudar a construir resiliencia e incrementar el entendimiento de audiencias en todos lados". El contenido de Meghan y Harry para Netflix ciertamente podría tener gran impacto, pues la empresa cuenta con más de 193 millones de suscriptores a nivel global. La pareja se une así a celebridades de gran relieve como Michelle y Barack Obama, quienes en mayo del 2018 firmaron con Netflix para realizar una serie de producciones, algunas de las cuales ya se encuentran disponibles en la plataforma.

Meghan Markle y el príncipe Harry firman con Netflix

