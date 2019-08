Meghan Markle y el príncipe Harry lo vuelven a hacer: purgan sus redes y dejan de seguir a todo el mundo Primero fueroon William y Kate, y ahora, los duques de Sussex han dejado de seguir prácticamente a todo el mundo en redes ¿por qué lo han hecho? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Primero fueron el príncipe William y su esposa Kate. Y ahora Meghan Markle y el príncipe Harry han dejado de seguir prácticamente a todo el mundo en sus redes. Así de golpe los duques de Sussex compartieron este miércoles un post con una serie de fotos de su trabajo con Smart Works, una organización caritativa que trabaja a favor de mujeres desfavorecidas en el Reino Unido. La foto anuncia el apoyo que los duques brindarán a dicha organización y de paso muestra que por medio de su cuenta ya no siguen a absolutamente nadie en sus redes. Líneas abajo el post revela el motivo por el cual los duques tomaron la drástica decisión y que es muy sencillo e incluso, ingenioso. “Cada mes cambiamos las cuentas que seguimos para resaltar varias causas ; gente u organizaciones haciendo cosas a favor de sus comunidades y el mundo”, aseguran los padres del adorable Archie en el post. “En los siguientes días por favor, añadan sus sugerencias en la sección de comentarios…escogeremos 15 cuentas para seguir el lunes siguiente mientras pasamos el mes de agosto reconociendo las Fuerzas del Cambio en nuestras vidas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este proyecto se suma a las múltiples tareas de los duques y que los mantienen sumamente ocupados. Por un lado, Harry acaba de participar en una cumbre de la empresa Google que se celebró a puerta cerrada en una isla de Grecia. Por su parte, Meghan acaba de revelar la edición que realizó como editora especial para Vogue Reino Unido, donde presenta a 15 celebridades, incluyendo la exprimera dama Michelle Obama y Salma Hayek. Por si eso fuera poco, a flamante mamá también acaba de anunciar que en septiembre aparecerá en el mercado su primera colección de ropa. Los diseños se realizarán a beneficio de la mencionada Smart Works y en ellos colaborarán las marcas Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw. Misha Nonoo, amiga del alma de Meghan también participará en la colección cápsula que incluirá piezas clásicas para trabajar. Advertisement EDIT POST

