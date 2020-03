La seguridad de Harry y Meghan en Estados Unidos le costaría una fortuna al príncipe Carlos La vida independiente del príncipe Harry y Meghan Markle en Los Ángeles podría costarle una fortuna al príncipe Carlos, de quien se dice deberá pagar una fortuna para ayudar a su hijo. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coste del operativo de seguridad del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle en su nueva vida en Estados Unidos llegaría a los $2.5 millones anuales y los sufragaría el príncipe Carlos. De acuerdo al diario británico Daily Mail, sería el padre de Harry el encargado de pagar los guardaespaldas de la pareja cuando se muden a Los Ángeles a empezar su nueva vida y luego de que el presidente Donald Trump dejara claro por si acaso que el erario estadounidense no se iba a hacer responsable de esa factura. Image zoom Luego de la insistencia de Trump de que los esposos “deben pagar" por su propia seguridad, la pareja había aclarado que nunca habían planeado pedirle al gobierno de Estados Unidos que pagara por su seguridad personal y que se habían encargado de dichos arreglos “con fondos privados". "Carlos acordó pagar una contribución privada a los Sussex. No se revelará cuánto y para qué se usa, pero se cree que ronda los 2 millones”, dijo la fuente anónima a Mail. Image zoom Según Page Six, se estima que los costos de seguridad son tan altos debido a que la pareja debe contratar servicios privados, ya que la policía británica tiene prohibido portar armas de fuego. El Daily Mail reportó que el palacio de Buckingham se negó a comentar sobre esta información y si significaba que los contribuyentes del Reino Unido ya no tendrían que pagar por ese gasto. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harry y Meghan se mudaron a la ciudad estadounidense a mediados de marzo, luego de que se anunciara el regreso de la exactriz a la industria cinematográfica como la voz del narrador del documental Elephant. Con su mudanza al sur de California, la pareja vivirá en la ciudad en la que Markle se crió y en la que reside su madre Doria Ragland. Advertisement

