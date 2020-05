Harry y Aura Cristina Geithner se piden disculpas públicamente Harry y Aura Cristina Geithner parecen haber limado definitivamente las diferencias que los mantuvieron distanciados por años y, ahora, decidieron pedirse perdón. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es bien conocido que los mellizos Harry y Aura Cristina Geithner estuvieron distanciados por años a causa de conflictos entre ellos. Hace un tiempo hicieron las pases y volvieron a entablar una relación; ahora, los hermanos, quienes mantuvieron una conversación por videollamada, entre Nueva York y Colombia, respectivamente, se pidieron disculpas de manera pública. “A mí me da mucha alegría que tú y yo nos hayamos reconectado. Estoy muy satisfecho y en paz de que podamos, nos demoramos un poco, pero que estemos en comunicación”, mencionó Harry en dicha videollamada. “Creo he tenido la oportunidad de pedirte una disculpa sobre lo bueno y lo malo, y que ahora los dos, en esta etapa de nuestra vida, podamos estar en este momento de armonía y de amor”. RELACIONADO: Harry Geithner se divorcia Image zoom Cortesía Aura Cristina Geithner La actriz también aprovechó para hacer lo mismo. “También quería ofrecerte una disculpa porque, yo siento, creo que ambos por juventud, por ingenuos, por una cantidad cosas, no supimos manejar muchas cositas”, agregó Aura Cristina. “Pero eso es pasado”. Harry Geithner aprovecho para reiterarle el cariño que le tiene. “Sabes que se te quiere, que se te adora, que se te ama, que te respeto, te admiro”, agregó. “Uno ya piensa cómo quiere vivir sus últimos 30 o 40 años, y este momento vivir eso es al lado de mi hermana, de mi compañera, mi melliza, volver a reencontrarnos, ser amigos y aquí me tienes. Se te quiere bien y que no sea ni primera ni la última vez que nos volvamos a conectar, y la próxima vez tú vas a estar aquí en Nueva York o yo en Colombia”. Image zoom Aura Cristina y Harry Geithner Videollamada SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aura Cristina Geithner cerró la conversación con la esperanza de seguir unidos para siempre. “Ojalá que la vida nos dé la oportunidad de reencontrarnos en familia y de poder decir: ‘¡lo hicimos, lo logramos! Y aquí estamos’”, concluyó.

