¡Conmoción con el encuentro de Harry y William y sus esposas, Meghan Markle y Kate Middleton! Después de dos años de tensión y alejamiento entre los hermanos, finalmente se reencontraron en el tributo a su abuela, la reina Isabel II, en el palacio de Windsor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era uno de los momentos más esperados, y por fin llegó. El reencuentro los dos hermanos y príncipes, Harry y William, ha conmocionado al Reino Unido. Tras unos años de gran tensión y ausencia de trato entre ambos, se reúnen por primera vez tras la muerte de su abuela, la reina Isabel II. Los gestos hablan por sí solos. Tal y como indica el protocolo, los hermanos se situaron juntos y en el medio, mientras que sus parejas, Meghan Markle y Kate Middleton, se colocaron en los extremos. Los príncipes Harry y William Los príncipes Harry y William se reencuentran | Credit: (Photo by Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images) Los príncipes Harry y William con sus esposas, Meghan Markle y Kate Middleton Los príncipes Harry y William con sus esposas, Meghan Markle y Kate Middleton | Credit: (Photo by Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images) Cordiales, pero distantes. Así fue el reencuentro. A juzgar por las imágenes que han mostrado medios como la BBC, entre otros, los hermanos apenas intercambiaron algunas palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un gesto que tampoco se vio entre las cuñadas en ningún momento. Marcaron las distancias, no se miraron y no hubo cercanía alguna. Como es la costumbre, los hijos del Rey Carlos III, hicieron el paseo por la caminata hasta la puerta del palacio de Windsor y se acercaron a leer los mensajes afuera dejados por los ciudadanos, quienes les gritaban y aclamaban todo el tiempo. Una vez concluida esa acción protocolaria, los hermanos se acercaron a las vallas que rodeaban el lugar para saludar, cada uno por su lado, a quienes se acercaron a despedir a la soberana. El príncipe de Gales y el duque de Sussex dejaron sus diferencias a un lado para honrar el recuerdo de su abuela, quien les ha vuelto a unir, aunque no haya sido por un mejor motivo.

