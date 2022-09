Harry Styles y Olivia Wilde se besan apasionadamente: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Harry Styles y Olivia Wilde se besan apasionadamente durante una cita en NY Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group Con esta foto, Harry Styles y Olivia afirman que están más enamorados que nunca: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Harry Styles Harry Styles y Olivia Wilde se besan apasionadamente durante una cita en NY Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group El cantante y su novia Olivia Wilde se besaron apasionadamente en una cita nocturna en Nueva York. La pareja disfrutó de una noche libre después de que Harry completara 15 noches consecutivas de su gira en el Madison Square Garden. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Khloé Kardashian Khloe Kardashian luce sus curvas en el after party de Dolce & Gabanna en medio de rumores de coqueteos con Michele Morrone Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad lució sus curvas en el after party de Dolce & Gabanna, durante la Semana de la Moda de Milán. Durante su estadía en Italia, Khloé ha desatado rumores de romance con el actor Michele Morrone, después de que los dos fueran fotografiados juntos.¿Nuevo romance?. 2 de 8 Ver Todo Rosalía Rosalía y Rauw Alejandro comparten una cena romántica en Nueva York Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La española y Rauw Alejandro disfrutaron de una cena romántica en Nueva York. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Salma Hayek Salma Hayek pasea por Venecia con su esposo, Francois-Henri Pinault y su hija Valentina Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Luego de asistir a la boda de unos amigos en Venecia, la actriz mexicana y su esposo Francois-Henri Pinault fueron vistos realizando un recorrido turístico por las calles de la ciudad histórica. 4 de 8 Ver Todo Global Citzen NYC Global Citizen 2022 Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus El Festival Global Citizen volvió a Nueva York, en donde no solo Metallica, Rosalia y Mariah Carey causaron revuelo. Little Amal que ha recorrido más de 9 mil kilómetros representando a todos los niños que huyen de la guerra, la violencia y la persecución cautivó también a todos los presentes. 5 de 8 Ver Todo Demi Lovato Grammy nominee Demi Lovato attends Halloween Horror Nights at Universal Studios Hollywood Credit: Hamilton Pytluk/Universal Studios Hollywood La intérprete de "Heart Attack" se tomó esta foto del recuerdo durante su visita al Halloween Horror Nights, en Universal Studios Hollywood. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gaz Alazraki, Gloria y Emilio Estefan Gaz Alazraki, Gloria Estefan Emilio Estefan Credit: Phil Faraone La cantante y actriz cubana (centro), y su marido, comparten un divertido momento durante su charla al lado del director de la cinta Father of the Bride (HBO), como parte de la quinta conferencia anual L'ATTITUDE, que se lleva a cabo en Miami, FL. 7 de 8 Ver Todo Grupo Firme Grupo Firme ofrece un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México Credit: Mezcalent La agrupación ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, logrando batir un récord de asistencia con más de 280 mil personas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

