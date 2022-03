¿Harry Styles le mandó mensajes de texto a Rosalía? ¡Mira lo que reveló la cantante española! En entrevista con Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show, Rosalía habló de Harry Styles y unos mensajes de texto del cantante británico. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

En su visita al programa The Tonight Show, Rosalía confesó al presentador Jimmy Fallon, que Harry Styles le había mandado mensajes de texto. Al menos, el cantante británico intentó comunicarse con ella, pero le mandó los mensajes a un número de teléfono viejo de Rosalía que ella había cambiado. La cantante de 28 años estaba muerta de la risa al contar la confusión. El exintegrante de la banda One Direction, de 28 años, le mandó mensajes a un desconocido pensando que le estaba escribiendo a Rosalía. La estrella de flamenco hasta le mostró capturas de pantalla de los mensajes de texto de Harry Styles a su antiguo número celular. ¡El comediante no podía creerlo! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosalia Jimmy Fallon Credit: (Todd Owyoung/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) Rosalía confesó que ella cambiaba su número de teléfono celular a menudo para poder "enfocarse en el trabajo" y no tener distracciones. "Mis amigos pensaron que me estaban mandando mensajes de texto a mí, pero le estaban escribiendo a desconocidos", dijo Rosalía sobre lo que le pasó a Harry Styles y otros amigos suyos. El intérprete de "Watermelon Sugar" le escribió a Rosalía diciéndole que le encantaba una de sus canciones. La persona que tenía el antiguo número de Rosalía le respondió a Styles "yo sé cariño" y él siguió escribiéndole: "la amo", refiriéndose a la canción de Rosalía. Rosalia y Harry Styles Rosalia y Harry Styles | Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank; Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La persona le dijo a Styles que lo amaba y él le dijo "yo también" pensando que era Rosalía escribiéndole, pero luego este desconocido le confesó: "yo no sé quién tú eres", revelando que le habían hecho una broma. Styles le respondió "estoy confundido" y la persona le explicó que ese teléfono era de otra persona antes y le pidió al cantante británico "ya no me molestes más. Buenas noches, gracias". Rosalía estaba muy divertida con toda esta situación y dijo que seguramente esa persona no tenía idea de que estaba rechazando al guapísimo Harry Styles.

