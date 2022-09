Harry Styles, ¿le escupió al actor Chris Pine? ¡mira el video viral del controvertido momento! El clip del momento en el que la superestrella pop ocupa su asiento en la muestra de cine está dividiendo a los fans, ¡tenemos las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olivia Wilde Chris Pine Harry Styles Festival de cine de Venecia 2022 Credit: Twitter Una enorme controversia se ha desatado en torno a Harry Styles y un comentado momento ocurrido durante la premiere de este lunes de la cinta Don't Worry Darling en el Festival de Cine de Venecia en el que supuestamente el actor y cantante británico le habría escupido a su colega Chris Pine. Videos que circulan incesantemente en redes muestran el momento en el que el intérprete de "Watermelon Sugar" y "Story of My Life" —entre otros éxitos— , de 28 años, aparece entre el público para ocupar su asiento al lado de su pareja, la actriz y directora Olivia Wilde, de 38, y el actor californiano, de 42, con quien comparte estelares en la mencionada producción. En las imágenes se observa cómo Styles se inclina para tomar su asiento mientras sus labios se mueven mientras murmura algo. Repentinamente Pine —quien se encontraba aplaudiendo_—deja de batir las manos y mira hacia el suelo, gesto que las redes han asumido como el momento en el que Pine se da cuenta que Styles le había escupido. Entonces el actor esboza una sonrisa nerviosa y toma las gafas de sol que tenía colocadas entre sus piernas. Las redes comenzaron de inmediato una discusión sobre si realmente la superestrella pop habría o no tenido ese desaire con su colega. Entre si son peras o manzanas, ambos clips publicados en Twitter, han acumulado más de 1 millón y 200,000 vistas, respectivamente. Curiosamente ese no fue el único momento controvertido de dicho estreno. Harry Styles también dejó a todos boquiabiertos cuando le plantó tremendo beso en la boca a su colega Nick Kroll cuando éste recibía la ovación del público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Vaya nochecita!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Harry Styles, ¿le escupió al actor Chris Pine? ¡mira el video viral del controvertido momento!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.