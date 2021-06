El príncipe Harry brilla por su ausencia en las felicitaciones cumpleañeras de su hermano William El hijo de la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos cumple 39 años entre felicitaciones de la reina y su padre, ¿y dónde está el mensaje de su hermano Harry? Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al parecer, y aunque se acerca una ansiada reunión de los príncipes Harry y William en un par de días, las cosas siguen frías entre ambos hermanos. Eso ha quedado patente por el 39 cumpleaños del primogénito de la desaparecida princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos, quien a pesar de haber sido felicitado a tempranas horas por su padre y la reina, no ha recibido felicitación pública de su hermano menor quien ha brillado por su ausencia. Se desconoce si Harry, quien ha intervenido recientemente en videos de YouTube y pódcasts, pero que carece de sus propias redes sociales oficiales, no ha podido expresar sus deseos por dicha razón o hay algo más. Lo que sí queda claro es que los royals han expresado clara y emotivamente sus deseos por el príncipe, segundo en línea al trono de Inglaterra. "¡Deseándole al Duque de Cambridge un muy feliz cumpleaños hoy!", exclamó a tempranas horas de este lunes el príncipe de Gales al compartir dos imágenes al lado de su hijo mayor. La primera en blanco y negro de cuando William era un bebé cachetón y la segunda del príncipe en la actualidad al lado de su padre y de su consorte, Camilla, duquesa de Cornwall. Luego vino el tierno mensaje de Su Majestad, la reina Isabel II, quien por medio de la cuenta de Twitter de la familia real británica mandó a felicitar al príncipe en su día. Príncipe Carlos manda mensaje al principe William Credit: IG/Clarence House Príncipe Carlos manda mensaje al principe William Credit: IG/Clarence House SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchas gracias a todos por sus amables mensajes", escribió posteriormente el príncipe en las redes del Duque y Duquesa de Cambridge. El orgulloso papá de los príncipes George, de 7 años, Charlotte, de 6 y Louis, de 3, aparece radiante y elegante pero casual en la imagen. principe william agradece mensajes de cumpleaños Credit: IG/Duque and Duchess of Cambridge William tiene una serie de citas pendientes con su hermano, quien vive al otro lado 'del charco', en California, con su esposa Meghan Markle y sus hijos Archie y la recién nacida Lilibet Diana, a quien al parecer William aún no ha conocido. El par se reunirá el próximo 1 de julio cuando se revele públicamente la estatua dedicada a la memoria de Lady Di. Se espera que Harry acuda a la ceremonia, pero que no esté acompañado de Meghan o sus hijos. El drama tampoco se hará esperar ante los reportes de que supuestamente el príncipe Carlos no tiene plan alguno de reunirse con Harry cuando este regrese al Reino Unido, ¡ay!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El príncipe Harry brilla por su ausencia en las felicitaciones cumpleañeras de su hermano William

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.