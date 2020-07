¡Harry Geithner se casa en plena pandemia! El actor Harry Geithner selló su amor con la empresaria Alejandra Silva en una íntima ceremonia que se llevó a cabo en Nueva York el pasado fin de semana. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Harry Geithner no permitió que la pandemia se interpusiera en sus planes de formalizar su relación con la empresaria Alejandra Silva, por lo que sellaron su amor para siempre frente al altar en una íntima ceremonia en Nueva York el pasado fin de semana. Ante unos 50 invitados, entre padrinos, amigos y familiares, el colombiano y su novia se juraron amor eterno en la boda que el protagonista de “Por amar sin ley” calificó de “sueño hecho realidad”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero los invitados no fueron los únicos en disfrutar del evento, ya que la pareja transmitió la ceremonia en vivo a través de sus redes sociales. Tras haber besado a la novia, Geithner se tomó unos minutos para agradecer a los presentes que viajaron para acompañar a la pareja en este momento especial. “Las personas que están aquí, han sido parte de la evolución y del amor y el cariño desde que iniciamos la relación Alejandra y yo. Ustedes no están por coincidencia en esta fiesta. Ustedes han sido partícipes de alguna manera, han intervenido en el gran amor que Alejandra y yo tenemos, han sido clave”, expresó el actor. “De todo corazón, [con] ustedes esta relación se ha fortalecido de mucho amor, de mucha paciencia y sobretodo somos grandes cómplices y nos da mucho orgullo a Alejandra y a mí ser sus amigos y que estén con nosotros", agregó. Las felicitaciones no se hicieron esperar con cariñosos mensajes y buenos deseos para un amor eterno.

