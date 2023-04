Muere el legendario actor Harry Belafonte a los 96 años: luchó contra el racismo y ayudó a popularizar la música Calypso El actor y cantante con raíces en Jamaica fue pionero en televisión y música; se convirtió en el primer artista de raza negra en obtener el premio Emmy, en 1960. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hollywood está de luto por el fallecimiento del actor, cantante y activista Harry Belafonte fallecido a los 96 años en Nueva York. El apuesto artista nacido en Manhattan de sangre jamaicana ayudó a propulsar la música Calypso a nivel mundial y se destacó por su labor en contra del racismo en Estados Unidos. Representantes del artista confirmaron su fallecimiento por medio de un comunicado de prensa emitido hoy donde se afirma que Belafonte falleció a causa "por insuficiencia cardíaca congestiva en su hogar de Nueva York". Su esposa Pamela Frank se encontraba a su lado al momento del deceso. Como actor Belafonte se convirtió en el primer actor de raza negra en hacerse acreedor al premio Emmy en 1960 por su desempeño en el programa The Revlon Revue: Tonight With Belafonte. Como intérprete de música Belafonte inmortalizó el tema "Jump in the Line" y tan solo en 2022 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Rall por su innegable influencia en el género de la música antillana y caribeña, especialmente el Calypso. Con dicho honor Belafonte se convirtió en el artista de mayor edad en ingresar a dicha sociedad de destacados artistas. Harry Belafonte en 1956: Harry Belafonte Portrait Credit: Archive Photos/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el paso del tiempo Belafonte se convirtió un un activista que trabajó incansablemente en contra del racismo en Estados Unidos. Participó en el tema "We Are The World" (1985) con Michael Jackson, Cindy Lauper, Bruce Springsteen y otras celebridades, a favor de la infancia. Una de sus cruzadas fue en contra del sistema Apartheid en Sudáfrica. En 1968 Belafonte se convirtió en el primer artista de raza negra en hacer el papel de anfitrión de un programa nocturno al encabezar The Tonight Show en medio de protestas civiles y estudiantiles que sacudieron a la nación. El doctor Martin Luther King, Jr. y Bobby Kennedy —ambos asesinados posteriormente— fueron dos de sus invitados en el programa. Uno de sus últimos actos fue su cumpleaños número 94 —celebrado en 1994— el cual celebró con una gala multiestelar a beneficio de la organización The Gathering for Justice, la organización que él ayudó a fundar en el 2005. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el legendario actor Harry Belafonte a los 96 años: luchó contra el racismo y ayudó a popularizar la música Calypso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.