Los actores Harry y Aura Cristina Geithner de luto por la muerte de su mamá Los actores Harry y Aura Cristina Geithner pasan por un momento muy duro tras anunciar el fallecimiento de su mamá Cristina Cuesta Pérez en su natal Colombia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Harry y Aura Cristina Geithner Harry y Aura Cristina Geithner | Credit: Mezcalent.com; Carlos Tischler/Getty Images Los actores Harry y Aura Cristina Geithner pasan por horas muy difíciles tras informar del fallecimiento este lunes de su madre, la señora Cristina Cuesta Pérez, en su natal Colombia. "Con sumo pesar, extendemos nuestras máximas condolencias, tras la partida de la Señora Cristina Cuesta Perez, madre del Señor Harry Geithner, en el día de ayer", comunicaron desde la cuenta oficial de Instagram del actor. "Rogamos que su alma descanse en paz. Enviamos nuestro acompañamiento, cariño y solidaridad a toda la familia Geithner y Cuesta", añadieron. En el comunicado también pidieron "todo el amor y el respeto en estos tristes momento" y enviaron "nuestro más sentido pésame". Si bien Aura Cristina no se pronunció directamente sobre la muerte de su madre, sí se mostró desolada en sus redes sociales, donde se le vio que estaba viajando a Colombia para darle el último adiós. Aura Cristina Geithner y Harry Geithner Credit: Mezcalent.com (2) "El viaje más triste", dijo en una historia de Instagram cuando estaba a punto de abordar el avión. "La vida son pequeñas dosis de duelos". La actriz, muy conmovida por la pérdida de su madre, también compartió el libro que se estaba leyendo, con un título muy a tono con el momento que vive, La vida son dos putos días, de José Montañez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante esta triste noticia, muchos seguidores de los actores afincados en México le dejaron su sentido pésame. "Lamento mucho este momento que estás pasando"; "los acompaño amigo"; "siento mucho el fallecimiento de tu mami, Harry. Mi sinceras condolencias para ti y tu hermana"; "abrazo tu corazón y me uno a la pena familiar"; "nuestras condolencias, extendidas a la familia!!!", les dijeron.

