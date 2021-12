Sus fotos del pasado, su lado solidario... Así es Harnaaz Sandhu, la flamante ganadora de Miss Universo La participante de la India se coronó este domingo como la nueva Miss Universo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021 Harnaaz Kaur, Miss Universo 2021 | Credit: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images La mexicana Andrea Meza se despidió anoche de su reinado como Miss Universo. La modelo de 27 años, quien acaba de unirse a la familia Telemundo como parte de su talento, entregó este domingo la corona a la representante de la India, Harnaaz Sandhu, quien se coronó como la nueva Miss Universo en una gala que tuvo a Adamari López como integrante de su jurado. La belleza de Harnaaz no pasó desapercibida desde un primer momento, así como tampoco su seguridad a la hora de hacer frente a las preguntas que le hicieron tanto el jurado como la organización del evento, las cuales respondió con gran seguridad y elocuencia. "Yo creo que la presión más grande de los jóvenes es creer en sí mismos, saber que eres único, eso es lo que te hace hermoso. Deja de compararte con los demás, vamos a hablar de otras cosas que están ocurriendo a nivel mundial. Es lo que tienen que entender. Hablen por sí mismos porque ustedes son los líderes de sus vidas, tienen su propia voz. Yo creía en mi misma y por eso es que estoy aquí", dijo con voz firme durante la última ronda de preguntas de las finalistas. Harnaaz Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021 | Credit: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images Pocas horas antes de conocer que se convertiría en la nueva Miss Universo, Harnaaz compartió unas emotivas palabras a través de las redes sociales. "La fe no se ve. Se siente. Es el sentimiento que tengo en mi corazón hoy. Tengo fe en Dios, en mi familia y en las bendiciones que me han derramado. He disfrutado de mi viaje y, a medida que nos acercamos al final de este hermoso concurso, quiero revivir recuerdos con mi familia. Quiero que todos sepan que estoy agradecida por todos y cada uno de ustedes y por todas las experiencias que tuve en este mes y medio. Ya soy una ganadora. Los tengo a todos". ¿Quién es la nueva Miss Universo? Su nombre completo es Harnaaz Kaur Sandhu, tiene 21 años y es actriz y modelo. Hace apenas unos días tenía 100 mil seguidores en Instagram y hoy ya supera el millón. Preocupada por la niñez de su país, Harnaaz colabora con una organización sin ánimo de lucro que se dedica a proteger y garantizar los derechos de todas las personas que nacen con el labio leporino para que puedan tener acceso a una cirugía segura y así mejorar su futuro. "Una causa siempre cercana a mi corazón", escribió hace apenas unos días en Instagram. El ayer Harnaaz publicó su primera foto en Instagram en febrero de 2017. En ese entonces apenas era una adolescente de 17 años a la que probablemente ni siquiera se le podía pasar por la mente que cuatro años más tarde terminaría siendo la mujer más guapa del planeta; pero que, sin embargo, ya tenía claro que cualquier cosa que se propusiera en la vida podía hacerse realidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Prácticamente nada es imposible en este mundo si te lo propones y mantienes una actitud positiva", escribía en mayo de 2017 a través de su perfil de Instagram. Hoy sus palabras cobran más fuerza que nunca tras su triunfo en Miss Universo.

