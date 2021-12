¡Feliz Jánuca! Así celebran las fiestas los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería sarah mintz celebra hanukkah 2021 Credit: IG/Sarah Mintz Sarah Mintz, Mariah Carey, Andy Cohen y más celebridades comparten sus tradiciones en la fiesta hebrea de las Luminarias, ¡mira! Empezar galería Sarah Mintz sarah mintz celebra hanukkah 2021 Credit: IG/Sarah Mintz La exactriz conocida anteriormente como Maritza Rodríguez compartió en sus historias de Instagram imágenes de las fiestas con su familia. Hanukkah se celebra todos los años a partir del 25 de Kislev —tercer mes del calendario (lunar) hebreo— es decir finales de noviembre o inicios de diciembre y dura ocho días y noches. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Mariah Carey mariah carey twins Moroccan y Monroe hannukah song Credit: TW: Mariah Carey La diva de sangre venezolana apareció en este divertido video deseando felices fiestas y cantando una canción de Hanukkah (como también se le conoce) con sus mellizos Moroccan y Monroe. El tema 2 de 9 Ver Todo Kamala Harris Vice President Harris y su marido Douglas Emhoff Credit: Getty Images "¡Feliz Hanukkah! Les mandamos nuestros más calurosos deseos a quienes celebran en Estados Unidos y alrededor del mundo", exclamó por medio de sus redes la vicepresidenta -a quien vemos aquí con su marido Doug Emhoff durante una marcha en Washington- y con quien año con año celebra dichas fiestas 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andy Cohen andy cohen hanukkah Credit: TW: andy cohen El popular conductor compartió esta linda foto al lado de su hijito Benjamin Allen Cohen encendiendo la primera velita de su menorá. 4 de 9 Ver Todo Diana Atri Diana Atri esposa de joy huerta hanukkah 2021 Credit: IG/ La pareja de la cantante mexicana Joy Huerta compartió en 2020 esta linda foto con su primogénita Noah en brazos mientras celebraban Jánuca de manera virtual por la pandemia. 5 de 9 Ver Todo Elmo elmo hannukah 2021 Credit: TW: Elmo ¡Y hasta el adorable Elmo de Sesame Street (HBO) mandó saludos de Janucá por sus redes, awwww! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tara Reid tara reid hanukkah 2021 Credit: TW: Tara Reid Una linda foto de la menorá enviada por la rubia para mandar felicitaciones. 7 de 9 Ver Todo Adam Sandler adam sandler hannukah 2021 Credit: TW: adam sandler ¿Y quién mejor que el comediante, cantante y productor para mandar saludes de Janucá con un toque de humor? ¡Felicidades! 8 de 9 Ver Todo Tim Robbins tim robbins hanukkah 2021 Credit: TW: Tim Robbins El célebre autor y coach compartió otra linda foto familiar con todo y los acostumbrados dulces y galletitas de las fiestas y su menorá. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

