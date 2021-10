La armera de la película de Alec Baldwin está "devastada" y envía condolencias a la familia de la víctima Los abogados de la joven de 24 años Hannah Gutiérrez-Reed, a cargo del departamento de armas en el set de la película Rust, hablaron por primera vez luego del trágico suceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hannah Guttierez-Reed Hannah Guttierez-Reed | Credit: Hannah Guttierez-Reed/Facebook Los abogados de la joven de 24 años Hannah Gutiérrez-Reed, quien estaba a cargo del departamento de armas en el set de la película Rust donde falleció la fotógrafa Halyna Hutchins luego del disparo accidental de Alec Baldwin, hablaron por primera vez luego del trágico suceso. De acuerdo con una declaración de los abogados de la joven obtenida por PEOPLE, hay "falsedades que se han dicho a los medios" y ella está "devastada y completamente fuera de sí por los eventos que han ocurrido". "La seguridad es la prioridad número uno de Hannah en el set. En última instancia, este set nunca se habría visto comprometido si no se hubiera introducido munición real. Hannah no tiene idea de dónde vinieron las rondas reales", dice la declaración emitida por los abogados Jason Bowles y Robert Gorence. "Hannah fue contratada en dos puestos en esta película, lo que hizo que fuera extremadamente difícil concentrarse en su trabajo como armero. Luchó por el entrenamiento, los días para mantener las armas y el tiempo adecuado para prepararse para los disparos, pero finalmente fue anulada por la producción y su departamento", indicaron. "Todo el conjunto de producción se volvió inseguro debido a varios factores, incluida la falta de reuniones de seguridad. Esto no fue culpa de Hannah". Hannah Guttierez-Reed Hannah Guttierez-Reed | Credit: Hannah Guttierez-Reed/Facebook A través del comunicado, Gutiérrez-Reed extendió "sus más profundas y sinceras condolencias a la familia y amigos de Halyna", y dijo que la directora de fotografía era una mujer inspiradora en el cine a quien admiraba mucho. Una declaración jurada de orden de registro de la Oficina del Sheriff de Santa Fe indica que el asistente de dirección del filme, Dave Halls, le entregó el arma a Baldwin y le dijo que estaba "fría", lo que significa que el arma no tenía municiones reales. No obstante, las autoridades de Nuevo México confirmaron que el proyectil que mató a Hutchins era una bala de plomo real y que se descubrieron "500 cartuchos de munición" en el set, que incluyen "una mezcla de balas en blanco, cartuchos falsos y lo que sospechamos son cartuchos reales". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Halyna Hutchins Halyna Hutchins | Credit: Halyna Hutchins/Instagram Recientemente Serge Svetnoy, quien se desempeñaba como electricista en el set de la película, declaró que lo sucedido era producto de la "negligencia y la falta de profesionalismo". "Estoy seguro de que teníamos profesionales en todos los departamentos, excepto uno: el departamento responsable de las armas. No hay forma de que una mujer de veinticuatro años pueda ser una profesional de armería; no hay forma de que su amigo más o menos de la misma edad de la escuela, el vecindario, Instagram o Dios sabe de donde, pueda ser un profesional en este campo", sostuvo en Facebook. Gutiérrez-Reed es hija del veterano armero de la industria cinematográfica y experto tirador Thell Reed, a quien atribuye muchas de las enseñanzas sobre la profesión. Poco antes de comenzar el rodaje de Rust acababa de terminar su primera película como jefa de armería en un western llamado The Old Way, protagonizado por Clint Howard y Nicolas Cage, que se estrenará el próximo año. Baldwin, por su parte, se encontró con el esposo y el hijo de la víctima de 42 años, y aseguró estar cooperando con la investigación. Según un reporte de PEOPLE, algunos expertos consideran que el actor podría enfrentar cargos por homicidio involuntario.

