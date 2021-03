Close

Hanna Jaff, la mexicana que será parte de la realeza inglesa, da detalles de su boda ¿Dónde se casará?, ¿cómo será la boda? La socialité habló de su enlace con uno de los primos de los príncipes Harry y William tras posponer la ceremonia debido a la pandemia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La socialité mexicoamericana Hanna Jaff, que será parte de la realeza inglesa cuando se case con Lord Henry Roper-Curzon, reveló que debido a pandemia tuvieron que hacer ajustes en sus planes de celebración. Visiblemente emocionada y feliz, la joven empresaria y conferencista habló en el programa de televisión Despierta América (Univision) y aunque no reveló cuándo será la boda, sí dijo que será una celebración muy íntima y que tendrá lugar en una playa en su país natal, México. "Pienso que [es] lo más responsable porque primero la salud y en este momento el mundo está pasando por algo difícil, sobre todo mi país, México, y no quisiera estar festejando en momento en que muchos están dolidos. Por lo pronto vamos a hacer algo chiquito, un evento de 25 personas cada uno con familia nada más y muy amigos", dijo. Las celebraciones previas a su boda también serán en México, donde se encuentra en la actualidad. Aseguró que su prometido, quien es primo de los príncipes ingleses Harry y William, ama la cultura mexicana y conoce el país porque pasó 3 meses allí durante la cuarentena. "Hicimos un recorrido, fuimos a 16 ciudades mexicanas y a 8 estados. Entonces sí ya vio mis dos lados, conoce la familia de los dos lados y bueno, le encanta", expresó. "Le encanta comer chile, le encanta todo, los mariachis, o sea, todo le encanta. Creo es más mexicano que yo", agregó sonriendo. Para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad por la pandemia, la pareja contrató una compañía privada que se encargará de hacer la prueba del coronavirus a todos los invitados días antes de la celebración. Los encargados del vestido de la novia son los diseñadores mexicanos David Márquez y Iván Gallego, creativos de la marca Iann Dey. Jaff recibió el anillo de compromiso en la exclusiva ciudad suiza de Gstaad el 2 de enero de 2020. Se trata de una espectacular joya montada en una argolla de oro que perteneció a la reina María de Escocía, octabuela de su prometido, según la revista mexicana Clase. Los planes eran casarse el 11 de julio del año pasado.

