Mira cómo han crecido los hijos del fallecido Eduardo Palomo Fiona y Luca son los hijos de Eduardo Palomo, quien murió en 2003. Ahora, han crecido y están buscando su propio camino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de noviembre de 2003 falleció de un infarto, en California, Estados Unidos, Eduardo Palomo. Dejó viuda a Carina Ricco y dos hijos Fiona Alexa y Luca, quienes en aquel entonces tenían 5 y 3 años, respectivamente. Los vástagos del actor han crecido y ahora la joven ha cumplido 24 y el chico 22. ¿Quiénes son y a qué se dedican? Fiona Alexa inició en el modelaje; sin embargo, más adelante siguió los pasos de sus famosos padres en la actuación; así tomó diversos cursos en México para luego mudarse a Los Ángeles a estudiar interpretación. Su debut en televisión fue en 2013, cuando interpretó a Vivi en la serie Gossip Girl: Acapulco. Luego le han seguido otros programas del mismo género como La negociadora y Control Z. Eduardo Palomo Eduardo Palomo | Credit: The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el cine Fiona tuvo su primera participación con la película ¡Qué desPadre!, donde compartió créditos estelares con Mauricio Ochmann. Además, en este 2023, estrenará la cinta Nada que ver. Por su parte, Luca ha seguido más el camino de la música, tal como su madre, quien además de actriz es cantante. Así, se ha estado preparando desde hace un tiempo, como lo ha mencionado su familia, para dar la sorpresa en algún momento. Además, a últimas fechas, ha mostrado interés por la fotografía también. Ha llamado la atención el enorme parecido que el joven tiene con su fallecido padre. Carina Ricco no ha dudado en decir de manera abierta lo orgullosa que está de sus vástagos, quienes han seguido su camino profesional alejados de escándalos. Seguramente, Eduardo Palomo estaría igual de orgulloso si pudiera ver en lo que se han convertido Fiona y Luca.

