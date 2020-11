Close

Halle Berry sorprende al revelar la edad en que tuvo su primer orgasmo: ¿será verdad? La ex Chica Bond se sincera sobre su sexualidad en un chat en redes con una amiga. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 50 años, la actriz Halle Berry se siente muy cómoda a hablar de su sexualidad, como demostró en una íntima conversación en redes con su amiga y colega Lindsay Flores. La ganadora del Oscar confesó que apenas tenía 11 años cuando exploró su sexualidad y experimentó su primer orgasmo. “Recuerdo mi primer orgasmo”, dijo en la charla en Instagram, que recogió PageSix. “Me lo di a mí misma… estaba explorando mi sexualidad, como muchas niñas”. Image zoom Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon Flores admitió que no recordaba su primer orgasmo, pero que al igual que su compañera, quizá se lo habría provocado ella misma. “Me siento mal por mí”, expresó en su plática con Berry por Instagram. “Quizá me lo di a mí misma”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras una agitada vida sentimental, Berry confirmó que ha iniciado una nueva relación con el cantante Van Hunt, con quien parece haber encontrado a su media naranja, si bien advirtió de que había dejado de creer en los cuentos de hadas. “He aprendido a lidiar con tres matrimonios fallidos, lo cual no ha sido fácil, especialmente cuando hay niños involucrados”, comentó la ex chica Bond en el 2017 durante la City Summit & Gala, tras su divorcio del modelo Gabriel Aubry. “[Como] mujeres, llegamos al matrimonio pensando que va a durar para siempre y que ese es nuestro príncipe en un caballo blanco. Eso es lo que los cuentos de hadas me enseñaron de niña…y ahora soy anticuentos de hadas”. Durante la plática con Flores no ofreció detalles de su vida con Hunt, pero fuentes cercanas han asegurado que la actriz se encuentra más feliz que nunca. “Todas esas relaciones fueron necesarias para mí”, explicó en la gala. “Todos venimos aquí con lecciones por aprender y esas relaciones me dieron lecciones que me llevaron a donde estoy ahora. Por eso estoy agradecida. Pero ha sido difícil. Ha sido una parte difícil en mi vida”.

