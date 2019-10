Hallan muerto al papá de Patricia Manterola El cuerpo sin vida del padre de la actriz y presentadora mexicana fue localizado el miércoles por la noche en el interior de un vehículo en el estado mexicano de Morelos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Patricia Manterola está de luto. La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Acapulco cuerpo y alma y Apuesta por un amor sufrió este miércoles la pérdida de su ‘papito’ –como lo llamaba cariñosamente–’, quien fue encontrado sin vida en el interior de un vehículo. Conmovida por su partida pero al mismo tiempo en paz de saber que ya está descansando, la presentadora mexicana dedicó unas emotivas palabras a su progenitor en Instagram. “Hasta pronto papito amado, descansa en paz. Aunque tu presencia física la vamos a extrañar mucho, sabemos que eres luz y tu alma vive y late muy fuerte dentro de nosotros”, escribió la actriz sin dar más detalles sobre lo sucedido. La conductora aprovechó su publicación para agradecer a su padre por todo lo que hizo en vida por su familia y recordar algunos de los bellos momentos que vivió junto a él. “Gracias por cepillar mi cabello todas las noches antes de dormir cuando era niña, me sentabas con tanto amor en tus piernas en ese sofá reclinable. Todavía si cierro los ojos, siento tus manos pasando el cepillo tan suavemente por mi cabeza”, rememoró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Gracias por amarnos tanto, gracias por ser el amado ‘Tito’ para tus nietos que siempre te amarán, recordarán y reirán mucho cuando digan ‘ay Chihuahua cuanto apache’. Gracias por amar tanto a Forrest y decirle siempre hijo mío. Gracias por cuidar de tus hermanos y tu mamá cuando tu papi murió y convertirte tan joven en ese apoyo para tu familia y mi abuela Bertha. Estoy segura que tu papi a quien tanto extrañabas ya te abraza en el cielo y están disfrutando mucho juntos. Hasta pronto papito, estoy en paz porque sé que estás en paz. Te amo”, agregó. Según información difundida por el diario El Universal, el cuerpo sin vida del padre de Manterola fue encontrado sin signos de violencia en el interior de un vehículo en el estado mexicano de Morelos. “De acuerdo con los primeros reportes el diagnostico es muerte natural por paro cardio-respiratorio”, informó el citado diario mexicano a través de su página web. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Hallan muerto al papá de Patricia Manterola

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.