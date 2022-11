Encuentran muerto a hermano de famoso actor mexicano Guillermo Murray Jr. hijo del fallecido Guillermo Murray y hermano del actor Rodrigo Murray estuvo desaparecido y ahora se da a conocer que encontraron su cuerpo sin vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 18 de noviembre del 2022, se dio a conocer que Guillermo Murray Jr. fue hallado muerto al interior de su casa ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc de la capital azteca. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el hermano del actor Rodrigo Murray fue encontrado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; estaba tirado en el suelo y presenta una lesión en la nuca. Dicha situación hace suponer que el hijo del fallecido histrión Guillermo Murray, resbaló y tuvo una contusión en la cabeza que le ocasionó la muerte, según informan los medios de comunicación locales. El escritor de 65 años estuvo varios días desaparecido. Murray Jr. estudió Psicología Clínica en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrado y una maestría en Psicodrama Psicoanalítico en Buenos Aires, Argentina. Con el tiempo, se convirtió en profesor de literatura e impartió múltiples cursos y talleres en importantes lugares como Universidad Nacional Autónoma de México, incluso en sedes como Bulgaria y Nueva York. Además, del anterior Guillermo Murray Jr. fue autor de libros como El poder curativo del nopal; El poder curativo de los chiles; El poder curativo de los jugos; El poder curativo de los cereales; El poder curativo de la papaya, y El poder curativo de las semillas, entre otros. Rodrigo Murray Credit: Rodrigo Murray Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, ningún miembro de la familia. Pese a ello, Rodrigo Murray ha recibido condolencias y mensajes de apoyo por parte de los cibernautas. "Siento mucho lo de tu hermano. Un abrazo"; "Mi más sentido pésame para ti y tu familia"y "Que en paz descanse", fueron algunos mensajes que le hicieron llegar a su cuenta de Instagram. Hasta ahora, no se ha dado mayor información sobre los funerales de Guillermo Murray Jr.; tampoco se sabe si habrá mayores investigaciones sobre el caso.

