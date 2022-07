Hallan muerta a la actriz estadounidense de la película Elvis, Shonka Dukureh Aquí todos los detalles sobre el inesperado fallecimiento de Shonka Dukureh. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 21 de julio de 2022, fue hallada muerta Shonka Dukureh en el dormitorio de su casa de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades locales y el medio estadounidense CNN, la actriz de 44 años no presentaba signos de violencia en la habitación donde se localizó su cuerpo sin vida. "No se han encontrado signos de violencia en torno a la muerte de la actriz Shonka Dukureh, de 44 años, quien encarnó a Big Mama Thornton en la película Elvis de este año. Dukureh, graduada por la universidad de Fisk de Nashville, fue encontrada muerta en la habitación de su apartamento de la calle Kothe Way, que compartía con dos niños pequeños", indicó la policía de Metro Nashville en su cuenta de Twitter. De acuerdo con las primeros reportes oficiales, su hijo fue en busca de ayuda con los vecinos, quienes se encargaron de llamar a los servicios de emergencia y, si bien, se está llevando a cabo la autopsia correspondiente, las autoridades han dado a conocer que se descarta, de primera instancia, que el fallecimiento fuera resultado de algún acto criminal en su contra. La también cantante se graduó en la licenciatura de Teatro en la Universidad de Fisk y maestría en educación en la Universidad Trevecca Nazarene. En 2003, se hizo acreedora al premio Teatro Tenesse en la categoría de Mejor Dirección Musical o Interpretación por su participación en American Duet. Además, realizó giras internacionales con Jamie Liddell y The Royal Pharohs. Shonka Dukureh Credit: Instagram/@iamshonkadukureh SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tiene la capacidad de contar la historia de cualquier canción con pasión, llevando a sus oyentes a un viaje emocional mientras pone su corazón y alma en cada nota y matiz", expresó en alguna ocasión, Tracy Matthews, manager de Dukureh. Pese a respetada trayectoria, cobró fama internacional este 2022, tras interpretar a la cantante de blues Big Mama Thornton en la película biográfica Elvis. El pasado mes de abril, Shonka Dukureh estuvo en Coachella, donde actuó junto a Doja Cat, con quien participó en el videoclip del tema "Vegas".

