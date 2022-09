Hailey Bieber por fin responde: ¿le robó el novio a Selena Gómez? ¡Además dice lo que opina de ella! La modelo abre su corazón para revelar lo que realmente ha ocurrido entre la ex de su marido y ella: responde a controversia en su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hailey Bieber, Selena Gomez Hailey Bieber, Selena Gomez | Credit: Lionel Hahn/Getty Images; MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images Son jóvenes bellas y millonarias y en su momento ambas estuvieron en los brazos del mismo hombre: Justin Bieber. Sin embargo, hasta ahí llegan las similitudes entre Selena Gómez y Hailey Bieber quienes viven en universos separados, especialmente desde que la sobrina de Alec Baldwin y el travieso cantante canadiense se dieran el sí en una ceremonia secreta hace justamente cuatro años. La curiosidad siempre le ha picado a los fans respecto a lo que ambas influencers puedan pensar la una de la otra. Pero la espera ha acabado. Tranquila y con gesto casual la señora de Bieber apareció en el podcast Call Her Daddy (Spotify) de Alexandra Cooper para contar detalles nunca antes revelados de su relación con el intérprete de "Despacito" y de paso aclarar las cosas sobre la cantante texana quien durante años mantuvo una relación intensa pero intermitente con el cantante. La primera pregunta sacó fuego y se refería al runrún que corre hace años de que Hailey le robó el novio a Selena. "Puedo decir a quemarropa que nunca estuve con él cuando él estaba en otra relación con ninguna otra persona, punto y final", afirmó enfática para aclarar la cronología de su romance con Bieber, de 28 años. Luego vino la bomba: la modelo de 25 años contó que ha llegado a hablar con Selena Gómez después de sus nupcias con Bieber, en septiembre del 2018. "Todo [entre nosotras] es respeto. Es amor", afirma la espigada joven. "Personalmente no hay drama". Ninguna de nosotras se debe algo la una a la otra. la respeto un montón y creo que no hay expectativas [entre nosotras]. Yo la respeto". Selena Gómez y Justin Bieber en el 2011: Selena Gómez y Justin Bieber en el 2011 Credit: Getty Images Justin Bieber y Hailey Bieber en el 2020: Justin Bieber y Hailey Bieber en el 2020 Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya para dejar las cosas aclaradas de una vez por todas Hailey insistió que no es típico de ella el "entrometerse en las relaciones de otros".

