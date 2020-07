Hailey Baldwin se disculpa con una camarera por su falta de amabilidad La esposa de Justin Bieber acepta su error y pide disculpas por no ser amable con el personal de un famoso restaurante de Nueva York: “Odio escuchar que esa fue tu experiencia conmigo, pero qué bueno que lo señalaste para que pueda mejorar". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La modelo Hailey Baldwin se disculpó con una excamamera de un famoso restaurante en Nueva York luego de que la mencionara entre las celebridades menos amables que había atendido. En una serie de vídeos en TikTok, la joven Julia Carolan compartió su experiencia con las celebridades que comieron en el lujoso restaurante en el que trabajaba, entre las que se encontraron las hermanas Gigi y Bella Hadid, Kendall y Kylie Jenner, Beyoncé y, por supuesto, Baldwin. “Estas son solo mis experiencias personas, por favor tómenlas con un grano de sal”, advirtiró Carolan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven calificó a las hermanas Hadid como las clientas más amables, sociales y educadas, y a Nick Jonas como uno de sus favoritos por ser cortés y cercano. Pero la celebridad que para la joven se llevó la corona fue sin duda la cantante Beyoncé, quien visitó el restaurante de Manhattan junto a su esposo Jay-Z. Carolan reveló que la intérprete se aseguró de agradecer al personal directamente por todas sus atenciones. Desafortunadamente, entre sus malas experiencias se destacan las hermanas Jenner y Baldwin, la esposa del multifacético Justin Bieber. “Kendall [Jenner] fue demasiado fría con el personal. Siempre tiene a alguien que ordene por ella. Ella no habla directamente con el personal”, aseguró Carolan. Además admitió que se llevó tremenda sorpresa con la multimillonaria Kylie Jenner. Si bien asegura que la magnate del maquillaje se comportó, la decepcionó al dejar una propina de solamente $20 en una cuenta de $500. “Por eso le tengo que dar 2 de 10”, dijo. Pero la experiencia que tenía dudas sobre si la contaba era la que vivió con la señora de Bieber. “Esta va a ser controversial”, admitió Carolan. “La he conocido varias veces y en cada ocasión no fue amable. Realmente quiero quererla, pero le tengo que dar un 3.5 de 10. Lo siento”. Días después, la modelo se topó con el vídeo en la plataforma digital y decidió disculparse en los comentarios. “Acabo de encontrar este vídeo y quiero disculparme si alguna vez te di mala vibra o mala actitud. ¡Esa nunca es mi intención!”, escribió Baldwin. “Odio escuchar que esa fue tu experiencia conmigo, pero qué bueno que lo señalaste para que pueda mejorar. Espero que nos veamos de nuevo para que me pueda disculpar en persona”. La joven tiktoker por supuesto que aceptó la disculpa y aplaudió el gesto de la modelo. “¡Hola Hailey! Nos encanta una reina que tome responsabilidad [por sus actos]. Muchas gracias por tomarte el tiempo para disculparte, espero vernos nuevamente algún día y empezar de nuevo”, le respondió Carolan.

