¿Te gustaría pasar una noche 'a cuerpo de presidente'? Si tu cartera lo aprueba, el rancho de Vicente Fox se alquila El expresidente de México y su esposa, Marta Sahagún, están alquilando su hacienda en San Cristóbal, Guanajuato, aunque desmintieron que fuera a través de Airbnb. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que la plataforma digital de alojamientos particulares Airbnb anunciara la disponibilidad de la Hacienda San Cristóbal, propiedad del expresidente de México, Vicente Fox, por una alta suma de dinero, el controversial político desmintió contundentemente la información. De acuerdo al noticiero de la cadena Imagen, la plataforma dio a conocer que por el pago de un poco más de 10 mil dólares, los interesados podrían pasar la noche en la exclusiva hacienda y hasta conocer al exmandatario. "¡Venga, quédese en la hacienda de la familia del presidente Vicente Fox y conozca al propio presidente!", anunció el sitio de rentas. "¡Te quedarás en la casa donde creció el presidente Fox, compartirás una comida privada con el presidente Fox y recibirás un recorrido exclusivo por la Biblioteca Presidencial del Centro Fox! Además, esta experiencia incluye ¡caminar por las calles empedradas de la ciudad más hermosa de México!" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vicente Fox hacienda Credit: Hacienda San Cristobal Tras el revuelo generado por la noticia, el expresidente recurrió a sus redes sociales para descalificar el anuncio y aclarar los costos de su hotel-hacienda que cuenta con espacios al aire libre. "En varios medios de comunicación está circulando una nota sobre el costo de nuestros servicios en la plataforma Airbnb, esta información es completamente falsa, ya que nosotros no nos promocionamos mediante dicha plataforma", declaró el político en su cuenta de Twitter. Vicente Fox hacienda Credit: Hacienda San Cristobal Además, aseguró que los costos por habitación son mucho más económicos y accesibles. "El costo promedio de nuestras habitaciones es de $2,500 [pesos, alrededor de $125 dólares] por noche en ocupación doble con desayuno incluido (varía según la temporada), además de los paquetes mensuales que incluyen amenidades y actividades especiales", aseguró. Vicente Fox hacienda Credit: Hacienda San Cristobal El expresidente también señaló que los ingresos obtenidos son donados para apoyar los programas sociales de las organizaciones no lucrativas Centro Fox y Fundación Vamos México. De acuerdo a la leyenda del sitio oficial, la hacienda San Cristóbal fue propiedad del Virrey Marqués de Guadalcázar en 1614, pero no fue hasta 1734 que llegó a manos de la familia del expresidente. Según su historia, la propiedad sirvió como campo de batalla para el ejército del guerrillero y exgobernador Pancho Villa, así como los soldados del líder Álvaro Obregón en 1915. Ese mismo año, el abuelo del presidente Joseph Louis Fox Flach, se convierte en el dueño legítimo de la hacienda. Vicente Fox y Marta Sahagun de Fox Credit: Andrew Toth/Getty Images for The Webby Awards Ahora, el exmandatario junto a su esposa, Marta Sahagún, abren las puertas de su hogar para compartir su fascinante historia. "Espero poder verte y saludarte por los pasillos de la Hacienda, y ¿por qué no? Contarte la historia de esta mi casa, ahora tu casa", firma el expresidente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Te gustaría pasar una noche 'a cuerpo de presidente'? Si tu cartera lo aprueba, el rancho de Vicente Fox se alquila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.